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Раскрыт главный секрет шершавого языка у котов
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Раскрыт главный секрет шершавого языка у котов 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Американские исследователи из Технологического университета Джорджии выяснили, что главный секрет усатых животных находится на поверхности их языка.
Там у пушистых млекопитающих расположены полые соски. Благодаря уникальной структуре этого органа животные не только тщательно умываются и «вылизывают» своих детенышей, но и выживают во время жары.
В исследовании ученых говорится, что благодаря соскам на языке кошкам удается быстро охлаждать собственное тело, нанося большое количество жидкости.
Эксперты сделали компьютерную томографию кошачьих языков и установили, что полые капиллярные соски у домашних животных отличаются по размерам.
Их больше в центральной части выроста, но по размеру они меньше. По бокам мышечного органа они значительно крупнее, но реже растут.
Позже ученые выяснили, что во время вылизывания четвероногие используют лишь крупные боковые сосочки.
Таким методом кошки отводят за пределы организма четверть «лишнего» тепла, тем самым избегая перегрева во время солнцепека.
Отмечается, что в среднем семейство кошачьих за сутки тратят около трех часов на использование своего шершавого языка по прямому назначению, передает Science.
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