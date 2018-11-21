Как могла закончится война, если бы Гитлер взял Москву

После захвата Москвы Гитлер согласно плану операции «Тайфун» намеревался завершить кампанию против СССР. Поразмышляем, как мог развиваться ход войны в случае гипотетического падения советской столицы.

Не в нашу пользу

Писатель Вячеслав Шпаковский в своей антиутопии «Если бы Гитлер взял Москву» попытался смоделировать альтернативный сценарий Второй мировой. Вышло не очень оптимистично. Согласно сюжету Шпаковского, 8 октябрят 1941 года после ожесточенных боев советская столица все же пала. Летом следующего года в разгар битвы на Волжской Дуге немцы наносят сокрушительный удар Красной армии и прорываются к бакинской нефти. В это время Роммель наносит поражение англичанами в Палестине, а Япония, разгромив тихоокеанский флот США в сражении у атолла Мидуэй, объявляет войну СССР…

Военные эксперты заявляют, что у Германии были, по крайней мере, теоретические шансы овладеть Москвой до конца 1941 года. Если бы кампания «Барбаросса» началась не в июне, а в мае, как планировалось, то немцы могли бы уже в августе при благоприятных погодных условиях начать решающее наступление на советскую столицу.

Публицист Тимур Шерзад пишет, что многое тогда свидетельствовало в пользу Германии. В начале войны германские вооруженные силы обладали неоспоримым преимуществом перед Красной армией, так как последняя еще не закончила процесс перевооружения. Не менее серьезной проблемой для советского Генштаба, продолжает Шерзад, был недостаток опытных командиров — сказывались последствия Гражданской войны и сталинские «чистки».

Репрессированных офицеров нужно было кем-то заменять, единственный способ — повышение в звании их младших боевых товарищей, не обладавших для более ответственной должности достаточными навыками. Кроме того, командиры среднего звена в РККА зачастую не имели «офицерского» опыта реальных боевых действий.

В немецкой армии сложилась иная картина. Значительная часть высшего офицерского состава вермахта имела не только двухгодичный опыт европейской кампании, но прошла Первую мировой войну. Летом и осенью 1941 года при сопутствующих обстоятельствах такое преимущество могло принести Германии плоды на московском направлении.

Судьба Европы

Бельгийский военный деятель и ультраправый политик Леон Дегрль предполагает, что Гитлер мог войти в Кремль, «от которого он находился на расстоянии в четверть часа поездки на трамвае», как он вошел в Вену в 1937 году, в Прагу в 1939 году или в Компьен 1940 году. «Что стало бы с Европой?», — первое, что тревожит бельгийца.

Гитлер объединил бы Европу силой, это неоспоримо. Однако делалось бы это отнюдь не демократическими методами, — считает Дегрь. Вполне вероятно, что при таком развитии событий часть Европы работала бы на промышленность рейха, другая служила бы местом отдыха немецкой элиты.

Однако большинство исследователей волнуют более глобальные последствия предполагаемого захвата Москвы. К примеру, автор, публикующийся под псевдонимом Фрэнк Кристофер Тайк, предполагает, что это привело бы к скорой победе рейха. В таком случае, по его прогнозам, потери германской армии составили бы 200–250 тысяч военнослужащих, советской — 600–700 тысяч. Дальнейший ход событий истории по Тайку следующий.

В 1943-44 годах немцы изобретают ядерное оружие и угрожают им США. К 1955 году Германия осуществляет первый полет человека в космос, еще через несколько лет немцы высаживаются на Луну. Параллельно образуется другая сверхдержава — Япония, которая завладевает Сахалином, Китаем и многими странами Дальнего Востока. Г осударство Израиль никогда бы не появилось, так как еврейский народ в большинстве стран мира под давлением фашизма был бы истреблен. Единой мировой валютой на планете стали бы немецкая рейхсмарка «с изображением самого великого полководца и завоевателя на Земле Гитлера» и японская йена. Англия, согласно сценарию Тайка, включается в земли Третьего рейха, а США превращаются в «тихое неприметное государство» с запретом разработки и испытания ядерного оружия. Ислам, потеряв в «германском мире» нефтяной и денежный фундамент, уже не имеет сколько-нибудь заметного влияния.

По заготовленному сценарию

А что после падения Москвы могло бы произойти с СССР? Многие военные специалисты говорят, что в случае капитуляции советской столицы и правительства начал бы реализовываться план, разработанный Гитлером перед вторжением в Советский Союз — «Директива №32».

В европейской части материка Германия собиралась господствовать вместе с Италией. Россия до Урала вошла бы в состав «Великой Германии», однако предварительно европейская часть СССР согласно «миссии Ольденбурга» подлежала тотальному разграблению. А дальше эта территория делилась бы на 4 инспекции: Голштинию с центром в бывшем Ленинграде, Саксонию — в Москве, Баден — в Киеве, Вестфалию — в Баку. Территории Западной Украины, Белоруссии, Прибалтики, Крыма, Поволжья Гитлер намеревался полностью очистить от местных этносов, заселить немцами и включить в состав рейха.

Кольский полуостров из-за огромного количества рудников использовался бы только в качестве сырьевой базы, а Средняя Азия должна была стать сельскохозяйственным придатком новой империи. Как только германская армия оказалась бы вдоволь накормлена, обута и одета, пришло бы время гибели оставшегося в оккупации населения СССР вплоть до Уральских гор.

Поворотный момент

Обозреватель BBC Джон Барбер полагает, что в случае сдачи Москвы страна не капитулировала бы. Однако эвакуированное в Куйбышев советское руководство вынуждено пошло бы на заключение мира с Гитлером, «отдав ему значительную часть европейской территории СССР в надежде, что новый Брест-Литовский договор поможет ему выжить». Но дальнейшая судьба СССР, согласно предположениям Барбера, была бы незавидна.

Сокращение населения в промышленных и сельскохозяйственных регионах подорвало бы способность правительства в изгнании к продолжению борьбы, и еще недавно могучий Союз распался бы на множество мелких государств.

Британский журналист полагает, что последствия распада СССР для Запада были бы весьма серьезными. Учитывая, что под контролем Германии находились бы все ресурсы материковой Европы, положение Британии стало бы безнадежным, резко возросла бы угроза для США, которым вскоре пришлось бы противостоять Японии в борьбе за господство на Востоке. Битву за Москву следует считать поворотным моментом всей Второй мировой войны, — заключает Барбер.

Столица еще не всё

Ряд экспертов полагает, что Москва, как город Гитлеру был абсолютно не нужен. «Гитлеру было нужно пепелище на этом месте, — убежден обозреватель » Комсомольской правды Александр Гришин . — Это совершенно четко было прописано в его планах. Гитлеру нужен был водоем, море рукотворное на месте столицы СССР».

Многие исследователи считают, что Гитлер прекрасно осознавал: с падением Москвы война не закончится, а лишь приобретет другую направленность. Нужно учесть три фактора, осложнявших задачи вермахта по завоеванию СССР — гигантские пространства, суровый климат и человеческие ресурсы. Все это помноженное на героизм и самоотверженность советских граждан могло бы стать непреодолимым препятствием для окончательного подчинения территории страны.

Журналист « Московского комсомольца Александр Минкин предполагает, что если бы осенью 1941 года нашелся свой Кутузов и оставил бы Москву, Сталин бы его непременно расстрелял. Однако случись сдача Москвы, в тех условиях она была бы оправданным шагом, — отметил эксперт.

«Не надо класть горы трупов под гусеницы танков. Надо уметь воевать. Война может быть выиграна не обязательно гигантской кровью. Война может быть выиграна умом», — уверен журналист. По словам Минкина, захват столицы в 1941 году отнюдь не означал бы, что это навечно. «Мы бы победили все равно, но меньшими потерями». К тому же, убежден Минкин, Англия и США не отказались бы от союзнических обязательств и поддержали бы Советский Союз. Однако если бы победа не была одержана к маю 1945 года, в августе американская атомная бомба упала бы на Берлин, — предположил журналист.

Сопротивление продолжается

«Смерть от тысячи порезов» ждала бы Германию в случае взятия Москвы, полагает канадский автор Роберт Гримминк. Затяжной конфликт, по его мнению, был невыгоден Берлину. Сталин ни при каких обстоятельствах не стал бы сдаваться. На руку России играли промышленные районы к востоку от Урала, которые были вне досягаемости нацистов, — убежден канадец.

Для Гримминка неоспоримо, что захват Москвы был бы временным явлением. Далее он пишет: «У Советского Союза было 18 дивизий, дислоцированных в Сибири, которые ожидали нападения со стороны Японии. Поскольку японцы не собирались нападать, в случае захвата Москвы эти войска, вероятно, отправили бы под Москву».

Сибирские дивизии, хорошо оснащенные и подготовленные для ведения войны в непривычных для вермахта климатических условиях, отбили бы столицу у измотанных бесконечной обороной нацистов, которые оказались бы не готовы к борьбе со свежими силами русских. В этом канадский писатель даже не сомневается. Сам Гитлер, судя по всему, надеялся только на захват европейской части СССР и за Уральский хребет не заглядывал. Вот его слова: «Никогда в будущем не должно быть допущено образования военного могущества к западу от Урала, даже если бы нам пришлось бороться 100 лет, чтобы помешать этому. Все мои преемники должны знать, что положение Германии прочно лишь постольку, поскольку к западу от Урала нет иной военной державы».

Практически все эксперты единодушны в том, что если бы Гитлер взял Москву, столицу перенесли бы за Урал. Это бы позволило советскому правительству собраться с силами, построить новую промышленность и, в конечном итоге, вернуть утраченные позиции. В этом уверены авторы американского исторического порта HistoryNet. Там отмечается, что если бы Россия и потеряла крупные города и отрасли европейской части, она все равно разгромила бы нацистскую Германию.