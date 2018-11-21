Бача-бази — самая шокирующая традиция Афганистана

В любом обществе, независимо от страны и эпохи, существует такое неприглядное явление, как проституция. И чем жестче регламентирована жизнь людей, чем меньше у них возможностей удовлетворить свои сексуальные потребности естественным путем, тем более причудливые формы приобретает «любовь за деньги».

Например, в Афганистане и некоторых других странах процветает незаконная торговля мальчиками 10-17 лет, которых взрослые мужчины используют для плотских утех.

Гомосексуализм и педофилия

Библия рассказывает, как Всевышний сурово покарал древние города Содом и Гоморру за сексуальную распущенность их жителей. Осуждение нетрадиционных сексуальных контактов характерно для большинства религий, но так было не всегда. Например, в культуре Древней Греции не существовало понятия «ориентация», эллины исходили из постулата о бисексуальности всех людей.

Античные философы, в том числе такие известные как Платон, Эпикур и Сократ, в своих работах уделили немало внимания данному вопросу. Из этих трудов мы знаем, что в древнем мире сексуальные отношения между взрослыми мужчинами и мальчиками-подростками были довольно распространенными, отнюдь не порицались в обществе. Напротив, мудрецы из Эллады и Рима порой спорили между собой, какая любовь чище и нравственнее: к женщине или к мальчику.

В эпоху расцвета милитаристской Спарты зрелые и опытные воины часто «опекали» своих младших товарищей, и подобные отношения не считались, как говорят в современной армии, неуставными.

Издавна в театрах многих стран мира женские роли исполняли мужчины. Они одевались и красились соответственно. Зародившаяся в средневековой Японии профессия гейши изначально тоже была мужской, затем представительницы прекрасного пола заметили, каким спросом в обществе пользуются подобные услуги и тоже начали развлекать гостей.

А на территории современных Афганистана и Пакистана в IX-X веках сформировалось аналогичное явление, правда, имеющее свою специфику и местный колорит. Речь идет о бача-бази. Это когда мальчики-подростки, нарядившись в женскую одежду, развлекают мужчин эротическими танцами и песнями.

Если бы все ограничивалось выступлениями, то никто ничего не сказал бы о детской проституции. Но Афганистан — бедная страна, а спрос рождает предложение. И после шоу-программы мальчики, как правило, обслуживают клиентов.

Кто они такие?

Само по себе слово «бача» в переводе с персидского языка означает «парень, пацан». Так иногда называют друг друга советские воины-афганцы, не имея в виду ничего плохого. Но все зависит от контекста. Совсем другой смысл имеет невинное на первый взгляд «бача-бази» (играть с мальчиком), когда об этом говорят взрослые мужчины.

Многие афганские писатели, правозащитники и документалисты поднимают эту проблему в своих произведениях, в западных СМИ время от времени появляются статьи, посвященные трагической судьбе мальчиков, вынужденных заниматься проституцией. Например, экс-аналитик подразделения морской пехоты США Крис Мондлок, долгое время проживший в Афганистане в рамках миротворческой миссии, описал порочную практику бача-бази. Его статья была опубликована в издании Foreign Policy 28 октября 2013 года.

В бедной азиатской стране, раздираемой многочисленными военными конфликтами, по улицам сел и городов ходят тысячи маленьких попрошаек. Сутенеры, которые специализируются на бача-бази, выбирают из них наиболее симпатичных и женоподобных. Иногда детей просто хватают на улице, заталкивают в машину и увозят. Некоторые бедные, многодетные родители сами продают своих сыновей, прекрасно понимая, какая судьба их ждет.

Мальчикам сразу доходчиво объясняют, что в случае неподчинения или попытки побега их ожидает смерть. 10-11 летних ребятишек учат петь и танцевать. Часто этим занимаются бывшие бача-бази, достигшие совершеннолетия и переставшие интересовать клиентов. Подготовленных к выступлению на публике детей привозят на какой-нибудь праздник или в увеселительное заведение, где собираются мужчины. Они с интересом наблюдают, как наряженный в женскую одежду, накрашенный ребенок изображает эротический танец.

Обычно мальчика оставляют с тем из любителей бача-бази, кто больше заплатит сутенеру. Если кому-нибудь из клиентов понравился юный «артист», тот может выкупить его в личное сексуальное рабство. Обычно влиятельные полевые командиры владеют несколькими бача-бази, ведь это считается престижным.

На официальном уровне власти Афганистана гневно осуждают подобную практику, но на деле многие чиновники и высокопоставленные сотрудники полиции «крышуют» нелегальный бизнес по торговле детьми.

Сами бача-бази по-разному относятся к своей участи. Многие смиряются под властью обстоятельств, некоторые пытаются найти выгоду для себя, стараясь угодить влиятельным клиентам, чтобы пользоваться их покровительством в будущем. Иногда бывшие хозяева действительно помогают своим «подопечным» после достижения ими совершеннолетия: устраивают на работу, дают денег. Но чаще выросших и возмужавших парней, потерявших сексуальную привлекательность в глазах клиентов, просто выгоняют на улицу.

Психологическая травма остается на всю жизнь.

Гендерная инверсия

По-научному явление, когда представители одного пола ведут себя так, как это свойственно другому, называется гендерной инверсией. В случае с Афганистаном и Пакистаном причины порочной практики бача-бази понятны: мужчины здесь часто не имеют возможности общаться с женщинами.

Многоженство жителей востока — это миф. Для вступления в брак необходимо собрать и выплатить семье невесты крупный калым, а где его взять бедняку или даже человеку среднего достатка? Далеко не все зрители представлений бача-бази от природы являются геями или педофилами. Наблюдая за танцем милого юноши, скорее всего, они воображают себе прекрасную девушку, и даже за эти минуты самообмана готовы платить. Судьба же самих несчастных мальчиков мало кого волнует по-настоящему.

Жителей других стран, узнавших о существовании подобной практики в Афганистане и Пакистане, часто удивляет явное несоответствие между нормами ислама, осуждающего гомосексуализм и педофилию, и традицией использования мальчиков для увеселения, плотских утех. Но согласно убеждению местных жителей, лучше пусть сексуально озабоченные мужчины растлевают маленьких бродяг и детей, проданных собственными асоциальными родителями, чем воруют девушек и женщин, честь которых не должна быть ничем запятнана.

В Афганистане даже бытует поговорка: «Женщины нужны для детей, а мальчики — для удовольствия». Часто богатые люди приобретают себе личных живых игрушек, при этом будучи в браке. Жены рожают им детей, выполняют работу по дому и вынуждены терпеть увлечения мужа.

Практика бача-бази унизительна для представительниц прекрасного пола. Не случайно общественная организация «Революционная ассоциация женщин Афганистана» осудила это позорное явление в своем официальном заявлении Some Afghan Men Form Sexual Relationships With Young Boys от 31 августа 2010 года.

Узбекская история

Согласно материалам этнографических экспедиций, до начала 30-х годов ХХ века мальчиков, танцующих и поющих на праздниках, можно было встретить и на территории современного Узбекистана.

Известно, что колониальные власти Российской империи еще в XIX веке боролись с практикой бача-бази, считая ее недопустимой. А вот американский дипломат Юджин Скайлер (Евгений Шулер), посетивший Центральную Азию в 1872-1873 годах, не нашел в выступлениях мальчиков-подростков ничего распутного, хотя и отметил, что они танцевали по-женски, что часто выглядело неприлично.

Русский художник Василий Верещагин , тоже побывавший в Туркестане, в 1867-1868 годах написал два полотна: «Портрет бачи» и «Бача и его поклонники». Вторую картину отечественные критики и публика осудили за безнравственность, и автор сам уничтожил свою работу. А на многочисленных выставках зрителям демонстрировалось фото полотна, сделанное ранее.

В книге «Очерки, наброски, воспоминания В. В. Верещагина» (Санкт-Петербург, 1883 год издания) содержатся записки живописца, озаглавленные «Из путешествия по Средней Азии». В них автор делится с читателями своими впечатлениями об оживленной работорговле, свидетелем которой он стал в Узбекистане.

Василий Верещагин пишет: «Красивая молодая женщина стоит очень дорого, рублей до 1000 и более. В хорошей цене также стоят хорошенькие мальчики: на них огромный спрос во всю Среднюю Азию. Мне случалось слышать рассказы бывших рабов-персиян о том, как маленькие еще они были захвачены (работорговцами) среди белого дня, при бессильном вое и крике трусливого населения. Истории следующих затем странствований… крайне печальны».

Художник откровенно рассказал в своих воспоминаниях о том, что его как почетного гостя-иностранца пригласили в один богатый дом, где выступал бача. Верещагин видел, как мальчика наряжали для выступления в женскую одежду, красили. Симпатичный ребенок танцевал перед большим количеством зрителей под музыку самодеятельного оркестра народных инструментов, бросая зрителям томные взгляды и кокетливые улыбки. Причем, зрители относились к маленькому «артисту» с уважением, награждали каждое его движение восторженными возгласами и комплиментами вроде такого: «Радость моя, сердце мое, возьми жизнь мою, она — ничто перед одной твоей улыбкой».

Затем поклонники угощали бачу разными вкусностями в отдельной комнате, глядя на него с умилением и симпатией. Верещагин упоминает, что на выступления таких мальчиков некоторые узбекские мужчины просаживают последние деньги, заставляя собственных детей и жен жить в состоянии нужды.

Известно, что в 1909 году в Ташкенте на Центральноазиатской сельскохозяйственной, промышленной и научной выставке наряду с другими исполнителями народных песен и танцев выступали два бачи, приехавшие из Маргеланского уезда Ферганской области. Их представление вызвало живой интерес у публики.

Личная драма

Впрочем, если посторонним людям любопытно посмотреть на кокетливый танец симпатичного мальчика, переодетого девочкой, то для самого юного «артиста» это настоящая личная драма.

В 2003 году был опубликован роман афганского писателя Халеда Хассейни «Бегущий за ветром», в этом произведении рассказывается о мальчике, который становится секс-рабом влиятельного чиновника — представителя движения Талибан . Причем, этот тип много лет назад изнасиловал отца данного ребенка, а потом взялся и за его сына.