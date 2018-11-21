Археологи считают, что нашли Ноев ковчег в Иране

Исследователи из института Search and Exploration предполагают, что нашли Ноев ковчег на горе Тахт-е Солейман.

На вершине горы археологи обнаружили окаменелые деревянные балки, сложенные таким образом, что напоминают корпус большого корабля. Длина предполагаемого корпуса составляет 131 метр, что, по словам специалистов, соответствует приблизительным размерам Ноева ковчега. Хотя археологи признали, что доказать существование ковчега будет трудно, но в своей находке они видят "большой потенциал".

Действительно, большинство историков и ученых сомневаются в том, что Ноев ковчег и Великий потоп, описанные в Библии, существовали, поскольку не имеют убедительных доказательств.

Поиски ковчега ведутся давно. Так, ранее ученые утверждали, что обнаружили обломки корабля Ноя на горе Арарат в Турции, а совсем недавно поступили сообщения о том, что остов ковчега находится в Чечне.

Однако есть и противники тех, кто ведет бесконечные поиски, они убеждены, что в тот день, когда будут найдены оставшиеся части ковчега, может наступить конец мира.