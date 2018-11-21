О каких европейских грехах русские не знали

Европа и Русь пошли разными историческими путями, и традиции у них сложились разные. Вполне логично предположить, что некоторые негативные явления (попросту говоря, «грехи»), нашедшие распространение в европейских странах, не дошли до русских земель.

Предательство веры

Несмотря на то, что католицизм долго позиционировал себя как первозданное христианское учение, он перенял великое множество оккультных практик древних времён. Самой знаменитой организацией «неверных» католиков является орден тамплиеров.

Изначально орден ставил своей задачей оберегание христианских святынь в Палестине, но вскоре европейцы были изгнаны с Востока, и тамплиеры переключились на финансовую деятельность. Нам известны многие пороки тамплиерского братства: ростовщичество, стяжательство, мужеложство, богохульство (каждый тамплиер-новобранец должен был плюнуть на крест в знак отречения от Христа). Этих причин было достаточно, чтобы в ряде государств Европы начались судебные процессы против тамплиеров, и в 1314 году орден был уничтожен.

Но это не значит, что исчезли орденские догмы: в позднее Средневековье зарождается движение розенкрейцеров, опиравшееся на те же мистические знания. Только теперь основу организации составляли протестанты.

Розенкрейцеры верили, что смогут провести «всеобщую реформацию человечества». Главным их божеством был Гермес Трисмегист, покровитель мудрецов и учёных. Правопреемником розенкрейцерства стало масонство, о котором был написан не один том. О масонах узнали в России только в эпоху Екатерины II и Павла I, когда тайные общества вошли в моду.

Помимо массовых течений, в Европе было невероятное количество мистиков-индивидуальщиков; средневековая каббала, астрология, алхимия — это исключительно европейские явления, воспринимавшиеся большинством русских как вероотступничество (впрочем, это не мешало князьям и царям Русского государства обращаться за советом к заграничным колдунам и провидцам, особенно если они разбирались в медицине).

Ещё одно отрицательное явление в европейском христианстве — продажа индульгенций. Конечно, отпустить грехи за деньги могли и на Руси, вот только у нас это занятие не было официально признано и широко не практиковалось.

Инквизиция

В то время как одни европейцы предавали свою веру, другие всеми силами истребляли уличённых в отступничестве. Первая инквизиция появилась в годы Реконкисты и занималась обращением испанских арабов и евреев в католицизм.

Это было необходимо для скорейшего объединения Пиренейского полуострова в единое христианское государство. Однако Папский Престол не смог вовремя остановиться, и инквизиция превратилась в ту инквизицию, которая до сих пор вызывает трепет.

Пик активности церковного суда пришёлся на годы великого инквизиторства Томаса Торквемады (1420 — 1498 годы), когда в Испании были сожжены около 10 тысяч человек и подвергнуты мучениям 27 тысяч (всего в Европе уничтожили 40-50 тыс. человек).

Способы пыток в инквизиции поражали изобретательностью: например, специальные устройства под названием «испанский сапог» и «железный башмак» применялись, чтобы ломать кости стопы; «вилка еретика» глубоко впивалась в подбородок и шею и причиняла невыносимую боль при каждом движении головы; «дочь дворника» скручивала тело жертвы под неестественным углом и вызывала смерть от спазма мышц.

Жанна д’Арк, Джордано Бруно, Джироламо Савонарола — ни для кого не секрет, что эти люди были уничтожены европейской церковью. Помимо казней, инквизиция устроила изгнание евреев и мавров — около 150000 нехристиан покинули Испанию в 1492 — 1493 годах.

Колонизаторство

Западная цивилизация пронизана духом индивидуализма и борьбой за личные выгоды. Увы, иногда такое самолюбие оборачивается негативными последствиями: о гордыне и эгоизме европейских народов известно всему миру. На рубеже XVI-XVII веков, когда уже совершены Великие географические открытия, возникает колониализм — политика завоевания и жёсткой эксплуатации новых территорий.

Первыми колониальными империями стали Испания и Португалия. Их экспансия была направлена главным образом в земли Америки; к тому же испанцами были захвачены Филиппины, а португальцами — важные торговые пункты в Африке (Сокотра, Сеута, Танжер), Индии (Каликут, Гоа, Цейлон) и Юго-Восточной Азии (Малакка, Индонезия, Восточный Тимор).

Отношения между колонизаторами и местным населением строились на пеонаже — превращении аборигенов в наследственных должников. Плюс ко всему испанскими и португальскими властями повсеместно практиковались сегрегация, ущемление коренной культуры, насильственная христианизация, даже геноцид. Ограбление колоний позволило европейцам получить огромный приток финансовых средств, взяться за развитие промышленности, науки и банковского дела.

Конкуренцию Испании и Португалии составили Великобритания, Нидерланды, Франция. Деятельность этих государств осуществлялась в основном через торговые общества: в ряде стран появились свои Ост-Индские и Вест-Индские компании. Формируется треугольник работорговли Африка-Европа-Америка: в одну только Америку было вывезено около 22,7 млн рабов (кстати говоря, в той же Америке захватчиками были истреблены 1200 индейских народностей).