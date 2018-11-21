Какой была святая инквизиция на самом деле

Инквизиция как историческое и церковно-политическое явление до сих пор окутана мрачной романтикой. Общим местом стало то, что инквизиторы в Европе, в период расцвета этого института, уничтожили сотни тысяч, а то и миллионы людей. Однако цифры эти преувеличены, как и масштаб «зверств».

И хотя Святую Инквизицию нельзя назвать клубом гуманистов и милосердных пастырей, но и бандой кровавых маньяков она никогда не была. Инквизиторы всегда старались следовать букве закона, как Божьего, так и государственного.

«Расследование»

Сама инквизиция, а слово это в широком смысле означает «исследование» или «расследование», как судебный церковный трибунал возникла в 1215 году по указу папы Иннокентия III. Аналогичный церковный трибунал был учреждён папой Григорием IX во Франции в 1229 году. Хотя ещё веком ранее, король Германии Фридрих Барбаросса и папа Луций III инициировали систему выявления религиозных преступлений и розыска виновных в них. Был разработан первый универсальный опросный лист для дознавателей, которые назначались из числа местных жителей правящими епископами.

Испания

Своего расцвета в качестве полноценной системы церковного дознания и суда Инквизиция достигает в Испании в 1478 году. В 1483 году во главе ее встает Томас Торквемада. И здесь, кстати, стоит затронуть тему многочисленных жертв. Торквемада рисуется в популярных и не совсем научных источниках как массовый убийца и кровавый маньяк.

Тем более что Испания того времени, а это период правления Изабеллы Кастильской и арагонского короля Фердинанда, прозванного Католиком, была «католичнее, чем сам папа Римский». Тем не менее последние исследования, проведенные в начале XXI века говорят о том, что за все годы испанской инквизиции, а это 15 лет — с 1483 по 1498 год — Торквемада подверг смертной казни 2000 человек.

При этом надо также отметить одну крайне важную деталь: инквизиторы никогда не казнили еретиков сами, более того, их суд юридически не был «последней и решающей инстанцией» для ведьм, колдунов и еретиков. После церковного суда обвиняемые передавались суду светскому, который и выносил окончательный приговор и повелевал привести его в исполнение.

Симпатичные инквизиторы

Что интересно, современники о многих инквизиторах высказывались восторженно или, как минимум, с большой симпатией.

Например, испанский хронист Себастьян де Ольмедо называл Торквемаду не иначе как «молот еретиков, свет Испании, спаситель своей страны, чести своего ордена». К слову, Торквемада был из Ордена братьев-проповедников, который основал святой Доминик, прославившийся своей проповедью и увещеванием французских еретиков-гностиков альбигойцев.

Впоследствии доминиканцы и возглавляли инквизицию, и именно поэтому инквизиторов часто называли «Domini canes», псы Господни. Кстати, изначально это было уважительное прозвище — по названию одноименной фрески Симона Мемми в одной из флорентийских церквей. На фреске изображены пастушьи псы чёрно-белой окраски (форма Доминиканского ордена — белая ряса и черный плащ), отгоняющие волков от стада овец.

Обвинитель Джордано Бруно

Можно, конечно, предположить, что это была своеобразная «придворная лесть». Но вот история еще одного инквизитора, Роберто Беллармина, Великого Инквизитора Рима с 1602 года, который будучи советником Святой Палаты (это еще одно название инквизиции), в 1600 году был главным обвинителем по делу Джордано Бруно.

Кстати, тоже монаха-доминиканца, а параллельно оккультиста и лидера своей собственной секты «новой философии», а не «великого учёного», как о нём стало принято говорить впоследствии.

В народной традиции Италии после смерти Роберто Беллармина появились специальные бутылочки со святой водой, которые люди использовали, как обереги «от сил зла». И называются эти сосуды «белларминами».

Кстати, Беллармин был в итоге прославлен, как святой и один из Отцов Католической Церкви , но процесс канонизации инквизитора растянулся с 1621 по 1930 годы. И сначала он стал поместным святым, к могиле которого потянулись паломники, а официальная католическая церковь очень долго медлила с канонизацией любимого народом инквизитора.

Репутация убийц

Свою репутацию массовых убийц инквизиторы получили, как и говорилось выше, от протестантов во время и после Реформации. Во-первых, чтобы еще более дистанцироваться от Католической Церкви, а во-вторых, чтобы отвлечь внимание от массовых убийств, которые практиковали и сами последователи протестантизма. Такие, например, как анабаптисты Мюнцера, периодически сжигавшие целые города за отказ населения «принимать новое Крещение».

Впрочем, это не отменяет того, что только испанская инквизиция с 1481 по 1809 осудила на смерть 31 912 человек. И значит, речь все же идет о сотнях тысяч казненных по всей Европе.

Великий Инквизитор

Оставила свой след инквизиция и в российской истории. Например, в виде «Легенды о Великом Инквизиторе» из «Братьев Карамазовых».

Скорее всего, герой Достоевского имел вполне реальный прототип в лице кардинала и великого инквизитора Испании, Альфонсо Манрике де Лары. Впрочем, когда русский классик приписывает ему «тысячи сожжённых еретиков» одним днём, писатель все же несколько преувеличивает.

За свою карьеру, которая длилась шесть лет, начиная с 1523 года, де Лара и подотчетные ему испанские инквизиционные трибуналы приговорили к смерти 1344 человека.

Интересен и тот факт, что была своя, православная инквизиция в истории России. Она была учреждена в рамках многочисленных реформ Петра I.

В 1721 году протоинквизитором был назначен строитель Данилова монастыря иеромонах Пафнутий. Инквизиция Русской Церкви , фактически, выполняла сугубо фискальные функции. Следила за выплатами со стороны приходского духовенства, православных прихожан и «раскольников»-старообрядцев соответствующих налогов. Широкого распространения, однако, эта система не получила, и была отменена указом Екатерины I.

В Европе же в XIX и начале XX века Святая Палата в своем изначальном виде прекратила свое существование. Впрочем, под названием «Конгрегация доктрины и веры» инквизиция существует до сих пор.