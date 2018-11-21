Как умер сын Ивана Грозного на самом деле

О том, что царь Иван Васильевич убил своего собственного сына, известно всем еще со школьной скамьи. Да и картину Репина с одноименным названием, наверное, видели многие. Однако вполне возможно, что царь никогда не поднимал руку на своего отпрыска Иоанна.

А был ли мотив?

Сыщики говорят, что практически каждое преступление имеет мотив. Был он и у Ивана Грозного. Однако ни один из выдвинутых историками мотивов не выдерживает никакой критики. Еще Карамзин утверждал, что между царем и его сыном были политические разногласия. Якобы цесаревич потребовал от отца, чтобы тот изгнал врагов российских из Пскова.

Однако Иван Грозный посчитал, что отпрыск хочет свергнуть его с престола и ударил его жезлом. Вот только первым эту версию озвучил Антонио Поссевино, который являлся папским легатом, а потому просто не мог быть независимым свидетелем этой трагедии. Тем более что именно Поссевино являлся автором и абсолютно другой версии, согласно которой отец убил своего сына на бытовой почве.

Поссевино утверждал, что беременная жена цесаревича Елена вышла из своих покоев в распахнутой одежде. Грозный сделал ей замечание и наградил парой пощечин. Женщина не устояла на ногах и упала, вследствие чего потеряла ребенка. Сын пришел к отцу и назвал его виновником произошедшего. Тот вспылил и ударил Иоанна. К тому же никто из историков не скажет, что Иван Грозный совершил убийство намеренно.

Скорее, они согласятся с тем, что царь находился в состоянии аффекта. Однако время для того, чтобы одуматься, у него все же было. Дело в том, что когда Иван Грозный в первый раз замахнулся жезлом, его остановил Борис Годунов . Не стоит также забывать и о том, что Иоанн Иоаннович был любимым сыном царя, его надеждой, единственным на то время наследником, так как другой его сын — Федор — пока не годился для того, чтобы стать главой государства.

Что говорят летописи?

Никаких упоминаний о том, что Иван Грозный убил своего сына, в летописях тоже не нашлось. Новгородские, московские и многие другие летописцы одинаково освещают смерть цесаревича:«Преставися Иоанн Иоаннович». Ни в одном документе не нашлось даже намека на криминальную версию смерти.

Убийство или болезнь?

В 1885 году писатель и историк Победоносцев, увидев полотно Рреина, возмутился и отправил императору Александру III сообщение о том, что данную картину ни в коем случае нельзя отнести к историческим, так как «этот момент (имеется в виду, момент убийства) чисто фантастический». Поставил под сомнение это убийство и митрополит Иоанн. В своем труде «Самодержавие Духа» он утверждал, что цесаревич скончался от тяжелой болезни. Причем митрополит также упоминал об отсутствии в летописях каких-либо сведений о свершившемся преступлении. Журналист Манягин в своей работе «Вождь воинствующей Церкви» также утверждает, что цесаревич умер от физического недуга. Правда, недуг этот был вызван не чем иным, как отравляющим веществом.

Эксгумация тел

В своей книге Манягин пишет о том, что в 1963 году в Кремле вскрыли могилы царских особ и их приближенных. Среди них были и могилы Ивана Грозного и его сыновей. В результате скрупулезного исследования останков выяснилось, что кости цесаревича Иоанна содержат ртуть. Ее количество в несколько раз превышало норму. Некоторые ученые предположили, что данный факт является следствием втирания ртутных мазей, которые в те времена активно использовались для лечения сифилиса.

Однако и эта версия рассыпалась, когда анализ показал отсутствие признаков этого заболевания у наследника. Более того, повышенное содержание ртути нашли и в останках самого Ивана Грозного, а также его матери и супруги. Историки предполагают, что кто-то намеренно и регулярно травил всех членов царской семьи. Так что вопрос о том, убивал ли Иван Грозный своего сына, остается открытым.