Как появился хит «Дожди» Марины Хлебниковой 

Ради этой композиции певице пришлось переступить через себя.
Двадцать лет назад Марина Хлебникова представила публике новую песню «Дожди». Именно этот хит позволил певице сделать очередной шаг в карьере и избежать репутации «исполнительницы одной песни» после успеха «Чашки кофею». WomanHit.ru вернулся на двадцать лет назад.
Конец 90-х. Почти из каждого утюга звучит песня «Чашка кофею» в исполнении Марины Хлебниковой. Эфиры на радио и ТВ, интервью в прессе, куча концертов… Казалось бы, о чем еще мечтать певице? Однако Марина уже тогда смотрела в будущее и понимала: если в ее репертуаре срочно не появится новый хит, она так и останется «исполнительницей одной песни». Ради того чтобы найти новый достойный шлягер, она даже преодолела свою природную застенчивость и нарушила правило: никогда ни у кого ничего не проси.
«Я сама позвонила композитору Александру Зацепину, — рассказывает сегодня Марина. — Он лично поднял трубку, а я минут пятнадцать дрожащим голосом объясняла ему, кто я такая и что мне нужно. Я сказала ему, что хочу, чтобы именно он написал мне песню, и он сказал: ну, приезжайте». И я приехала.
Нужно знать Марину, чтобы понимать: этот поступок она, уже довольно популярная на тот момент певица, совершила в большей степени от отчаяния и, можно сказать, в состоянии аффекта.
На ее удачу, Зацепин принял молодую певицу благосклонно. Выслушал, что именно ей хочется получить на выходе («главное — чтобы совсем не было похоже на 'Чашку кофею»), попросил ее помузицировать (чтобы понять тембр голоса), почитал стихи Марины (текст песни — ее авторства). Потом ненадолго задумался — и выдал мелодию будущего хита.
То, что «Дожди» — это новое стопроцентное попадание, и Марина, и ее музыканты поняли сразу же после прослушивания композиции. И сразу же было решено выпускать видеоклип — для закрепления, так сказать, результата. Ролик получился очень живым, как и было задумано. В нем — концертные эпизоды, отснятые под открытым небом, и сама Марина — очень яркая и музыкальная. Композиция попала во все чарты 1998 года, и Хлебникова смогла доказать всем, что способна исполнять самую разную музыку.