Что случилось с сыном Василия Ланового и Ирины Купченко

Известные актеры Ирина Купченко Василий Лановой вместе уже почти полвека. До 2013 года у супругов было двое сыновей. Жизнь младшего, Сергея, внезапно оборвалась в возрасте 37-ми лет. Что же случилось с Сергеем Лановым? И почему в последнее время он все чаще вспоминал о своем умершем брате-близнеце?

Сергей и его братья

Александр был первенцем в семье Ирины Купченко и Василия Ланового. Сергей родился на 3 года позже. Однако появился он на свет не один: Купченко была беременна двойней, но второй мальчик скончался. До конца своих дней Сергей будет вспоминать о своем брате-близнеце и очень сожалеть о его кончине.

По словам друзей Ланового-младшего, Александр и Сергей были абсолютно разными людьми, поэтому, возможно, последний и хотел найти в своем усопшем брате родственную душу. У Александра жизнь что называется сложилась: он окончил исторический факультет МГУ , овладел несколькими иностранными языками и занимался научной деятельностью. Сергей же мечтал стать экономистом. Он тоже получил высшее образование и какое-то время даже работал министерстве финансов

Образ жизни и исправление

Однако карьера Сергея Ланового оказалась короткой. Как вспоминали позже его знакомые, он перебивался случайными заработками, не брезговал спиртными напитками и наркотиками. Тот факт, что Сергей вел не слишком здоровый образ жизни, подтверждается и публикациями в прессе. Так, по данным СМИ, в 2007 году Лановой-младший попал в аварию. Экспертиза показала, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что Сергей пытался исправиться. Он боролся со своими пристрастиями и даже обращался за помощью в один из специализированных центров. Именно там он и познакомился со своей будущей гражданской женой Ольгой Коротиной, которая работала в центре психологом. Вместе они переехали на постоянное место жительство в Санкт-Петербург, в квартиру Ольги. Сергей отказался от вредных привычек. Казалось, что теперь у молодого человека все наладится.

Смерть Ланового-младшего

Но чуда не произошло. 15 октября 2013 года Сергей Лановой скончался от острой сердечной недостаточности. В момент своей смерти он находился в квартире Коротиной в полном одиночестве: его супруга уехала на работу. Некоторые из приятелей Сергея предполагают, что проблемы с сердцем, которые впоследствии и дали о себе знать, он «заработал» в период употребления наркотических веществ.

Ирина Купченко и Василий Лановой узнали о кончине своего младшего сына в тот же день. Они оба были заняты в спектаклях. Но если Василий Семенович нашел в себе силы выйти на сцену после такого печального известия, то Ирина Петровна этого сделать не смогла.

Единственная дочь

Однако супруги нашли утешение в заботах о внучке. О существовании девочки стало известно еще при жизни Сергея. На одну из телевизионных программ, в которой накануне выступал Василий Лановой, позвонила женщина из Архангельска и сообщила, что она воспитывает дочь Сергея Ланового Анну. Поначалу в эту историю никто не поверил. Сам Сергей не отрицал, что знал архенгелогородку, но признавать дочь отказывался.

Все расставила по своим местам генетическая экспертиза. Ее результаты подтвердили, что Анна действительно является ребенком Ланового-младшего. Постепенно между Анной и Сергеем стали налаживаться отношения, но внезапная кончина последнего перечеркнула все планы. Теперь у Анны осталась только мать и бабушка с дедушкой.