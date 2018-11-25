Женщины для удовольствия: гетеры, альмеи, куртизанки

Наши предки считали, что одна женщина не может быть сразу и хозяйкой дома, и подругой сердца. Поэтому во все времена были женщины, профессия которых была развлекать мужчин — не только сексом, но и умными разговорами, песнями, танцами и прочими талантами.

До наших дней, пожалуй, дожили только японские гейши, которые сейчас вопринимаются как уникальная экзотика этой страны. Однако когда-то подобные женщины для удовольствия (не только физического, но и интеллектуального) были во всех культурах.

В отличие от проституток, они чаще всего были свободными, хорошо образованными, могли общаться с мужчинами на равных, и сами решали, кому оказать свое расположение.

Гетеры

Гетеры были хорошо образованны, красивы, разбирались в политике и общественной жизни, руководили на пирах, собирали у себя самых известных философов, полководцев, деятелей искусства. Так, оратор Демосфен утверждал, что у грека должно быть три женщины: жена для продолжения рода, рабыня для секса и гетера для душевного комфорта. Впрочем, в жизни гетер была и ложка дегтя — на них нельзя было жениться, хотя исключения случались.

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Аспазия

Самые известные гетеры увековечены в бюстах и статуях богинь. Кроме того, они часто были спутницами жизни знаменитых людей. Например, гетера Аспазия стала женой полководца и политика Перикла, Таис Афинская была подругой Александра Македонского и стала женой фараона Птолемея I Сотера. А гетера Фрина была моделью для знаменитой Афродиты Книдской скульптора Праксителя.

Альмеи и кайны

На Ближнем Востоке, несмотря на существование гаремов, уважением и почетом пользовались альмеи. Эти свободные женщины были одновременно танцовщицами, певицами и музыкантами. Их приглашали на праздники и церемонии в богатые дома, где они развлекали хозяина, его гостей и гарем.

Альмеи умели к месту рассказать легенду или поэму. Они должны были обладать безупречными манерами, красивым голосом, знать литературный арабский, уметь импровизировать во время пения и играть на разных инструментах. Также альмеи приглашались в дом как плакальщицы.

Альмеи владели основами косметологии, ткачества и вышивки, занимались врачеванием и акушерством, из-за чего имели репутацию колдуний.

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Альмея. Жан-Леон Жером.

Предшественницами альмей считаются кайны. Они также были певицами, поэтессами и музыкантами, однако являлись рабынями-иностранками.

Кайны разбирались в искусстве, науке и общественной жизни, и не скрывали своих лиц. Однако они до смерти принадлежали своим хозяевам.

Единственное, на что могла рассчитывать кайна, это смена владельца на более доброго и щедрого. Впрочем, иногда хозяин мог освободить ее и даже жениться. Самые известные кайны до сих пор почитаются в исламской литературе как поэтессы.

Куртизанки и дамы полусвета

После строгости Средних веков о себе громко заявляют куртизанки.

Изначально куртизанками называли придворных дам, однако скоро так стали именовать женщин, которые вели активную светскую жизнь, обладали многочисленными талантами и жили за счет высокопоставленных любовников.

Первые знаменитые куртизанки появились в Италии, вместе с наступлением Ренессанса, который прошел под флагом возвращения к античной культуре. Столицей куртизанок по праву считалась Венеция. Там жила и знаменитая Вероника Франко . Куртизанки делились на честных и обычных. Последние мало чем отличались от обычных проституток.

Честные куртизанки часто были из хороших семей, были блестяще образованы, отличались утонченными манерами, держали свои салоны, жили за свет богатых покровителей, занимались творчеством, политикой и шпионажем.

Дамы полусвета стали феноменом 19 века. По сути, они ничем не отличались от честных куртизанок, но помимо этого были актрисами, певицами и натурщицами. Они были подругами как аристократов и отпрысков королевских семей, так и деятелей богемы. Дамы полусвета, несмотря на внешнее порицание, были настоящими звездами светской хроники, их фотокарточки распространялись огромными тиражами.

Одну из дам полусвета, Мари Дюплесси, обессмертил ее любовник, Александр Дюма-младший в романе "Дама с камелиями". Затем по этой книге была написана опера Верди "Травиата".