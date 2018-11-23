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Самые известные теории заговоров 

Рамблер 3 часа назад
В 2001 году мир потряс террористический акт в США, унёсший жизни почти 3 000 человек. 11 сентября самолёты, которыми управляли пилоты-террористы, врезались в башни Всемирного торгового центра, которые, рухнув, похоронили людей. Однако сразу же эта история обросла мифами и легендами, а закрытое и длительное расследование лишь способствовало появлению всё новых и новых слухов. Одним из таких слухов является факт падения «Здания 7».
Согласно официальной версии «Здание 7» повредили обломки разрушающихся башен ВТЦ, в нём начался пожар, которые не смогли потушить из-за пониженного давления в системе пожаротушения, в итоге строение тоже рухнуло. На первый взгляд, это объяснение выглядит логично. Но если изучить подробности, то возникают вопросы. Так, сложно представить, что современный небоскрёб рухнул из-за пожара. Кроме того, на кадрах хроники видно, что здание перед падением начинает крениться, причём довольно равномерно, хотя следовало бы ожидать, что оно будет рушиться по частям. Обломки сложились в компактную кучу, что говорит в пользу подрыва. Так что кое-кто уверен, что «Здание 7» вовсе не рухнуло из-за упавших на него обломков, а было подорвано спецслужбами удалённо.
Эта теория заговора блуждает уже не первый год и, возможно, мы так и не узнаем правды. Но похожие слухи окружают и другие события. Смотрите видео и узнайте, кто считает, что убийство Джона Кеннеди стало результатом заговора и действительно ли появлению лекарства от рака противодействуют фармацевтические гиганты.
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Джон Кеннеди , Всемирный торговый центр , Истории , Видео
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