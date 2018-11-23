Самые известные теории заговоров

В 2001 году мир потряс террористический акт в США, унёсший жизни почти 3 000 человек. 11 сентября самолёты, которыми управляли пилоты-террористы, врезались в башни Всемирного торгового центра , которые, рухнув, похоронили людей. Однако сразу же эта история обросла мифами и легендами, а закрытое и длительное расследование лишь способствовало появлению всё новых и новых слухов. Одним из таких слухов является факт падения «Здания 7».

Согласно официальной версии «Здание 7» повредили обломки разрушающихся башен ВТЦ, в нём начался пожар, которые не смогли потушить из-за пониженного давления в системе пожаротушения, в итоге строение тоже рухнуло. На первый взгляд, это объяснение выглядит логично. Но если изучить подробности, то возникают вопросы. Так, сложно представить, что современный небоскрёб рухнул из-за пожара. Кроме того, на кадрах хроники видно, что здание перед падением начинает крениться, причём довольно равномерно, хотя следовало бы ожидать, что оно будет рушиться по частям. Обломки сложились в компактную кучу, что говорит в пользу подрыва. Так что кое-кто уверен, что «Здание 7» вовсе не рухнуло из-за упавших на него обломков, а было подорвано спецслужбами удалённо.