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Первые роды в космосе запланированы на 2024 год 

Anews 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Американская компания Spacelifre хочет превратить фантастику в реальность — ученые собираются организовать первые, в истории человечества, роды не на Земле.
Операция запланировала на 2024 год — сейчас идет поиск претенденток. Ученые говорят, что ищут женщину с крепким здоровьем и высоким уровнем выносливости. По словам авторов проекта, для того что бы стать межпланетным видом, людям необходимо научиться размножаться в космосе.
Для начала эксперимента на орбиту запустят «космический инкубатор» — аппарат, в котором происходит искусственное оплодотворение. Затем инкубатор с эмбрионами вернется на Землю.
В ходе второго этапа несколько женщин станут суррогатными матерями эмбрионов. Самая выносливая из них, отправится рожать в космос. Вместе с ней на орбиту полетит специально обученная команда акушеров.
Глава компании Крис Милдер отметил, что в случае успешного завершения проекта, удастся собрать необходимый массив информации, которая поможет человечеству в колонизации таких планет, как Марс.
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