Почему Черная пятница — черная и другие факты

Несмотря на мрачное название, Черная пятница — самый долгожданный день в США, когда магазины объявляют грандиозные скидки, а покупатели в преддверии рождественских праздников сметают с полок даже залежалый товар.

Традиционно Черная пятница припадает на первую пятницу после Дня благодарения, чаще всего, в последнюю неделю ноября. Именно Черной пятницей открывается рождественский сезон распродаж, когда подарки и просто необходимые вещи можно приобрести со скидкой в 30-90 процентов.

Обычай появился еще в 19 веке, когда торговые сети решили привлекать клиентов в предпраздничный сезон огромными скидками. Но само название гораздо моложе и утвердилось в 1966 году. По одной версии, Черной прозвали пятницу из-за громадных автомобильных пробок на дорогах после Дня благодарения.

По другой, название связано с цветом чернил, которыми в бухгалтерских книгах отмечали прибыль в этот день. Учитывая поток покупателей, страницы книг были буквально черными.

Вскоре Черная пятница стала популярной и в других странах. Но в Америке этот день ждут с особым нетерпением, а самые опытные покупатели занимают очереди с ночи, ведь первым достаются самые большие скидки (от 50 до 80 процентов).

Магазины открываются очень рано, с пяти утра, а некоторые и вовсе в полночь. Скидки распространяются не только на непопулярные товары, но и на хорошие вещи всех категорий. Чаще всего в этот день покупают одежду, игрушки и гаджеты. Также существует неписанное правило — товар, купленный в Черную пятницу, возвращать неприлично.

Если в США Черная пятница становится поистине грандиозным праздником шопоголиков, то в Европе это мероприятие проходит более сдержанно. А у нас Черная пятница впервые прошла в 2013 году. В нашей стране купить товары со скидкой можно в основном по интернету, однако размеры распродаж пока сильно уступают американским аналогам.