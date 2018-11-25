Почему кошка приземляется на четыре лапы

Всем известно, что кошка при падении всегда приземляется на четыре лапы. Почему так происходит?

У кошек очень хорошо развит вестибулярный аппарат. Благодаря ему животное может выровнять положение туловища относительно земли. Когда кошка начинает падать, она сначала поворачивает голову, за которой постепенно начинает вращаться все тело, и прижимает лапы и хвост, ускоряя вращение. После того как кошка повернется лапами вниз, она отводит их от туловища, вращение останавливается, а скорость падения замедляется, кошка сама для себя "срабатывает", как парашют. Приземляется кошка на мягкие, расслабленные лапы, которые гасят удар о землю.

Иногда падение с меньшей высоты способно принести кошке больше вреда, так как животные просто не успевают сгруппироваться и повернуться в воздухе. И наоборот, падение с большой высоты оставляет кошке больше шансов.

Но не смотря на все эти чудеса, не стоит оставлять открытой дверь на застекленный балкон, а окна лучше защитить специальными сетками.