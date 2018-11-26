Школьная форма в России: от царских указов до анархии

Вы помните темно-коричневые суконные платья, полушерстяные брюки, галстуки и кипенно-белые банты в тон фартука по праздникам? Или вы немного моложе, чем мы думаем, и помните только попытки вашего директора ввести дресс-код в собственной школе? А может, вы вообще никогда не сталкивались с любым видом униформы и считаете, что попытка заставить разных людей выглядеть абсолютно одинаково ущемляет права?

В действительности у школьной формы на протяжении мировой истории было два предназначения: она либо возвышала учеников элитарных школ над «простыми смертными» и в таких случаях делалась из изысканных дорогих материалов, либо вводилась на государственном уровне, выполняла роль «уравниловки» и шилась из дешевого сукна.

Прототипы школьной формы появлялись задолго до того, как это явление настигло Россию. В школах писцов в городах Междуречья, в первой пифагорейской школе в Греции, в школах Древней Индии ученики должны были появляться на занятиях в особой одежде, отличной от повседневной.

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Униформа для европейских школьников впервые появилась в 1522 году в Англии. В школе Christ’s Hospital для учеников был введен костюм из темно-синего жакета с фалдами до щиколотки, жилета, кожаного пояса и брюк чуть ниже колен. Примерно в таком виде форма сохранилась по сей день, единственная разница в том, что в наши дни ученики Christ’s Hospital уже не дети-сироты, а будущая экономическая и культурная элита Великобритании.

На Руси с момента появления первых упоминаний об организованном образовании речи о какой-либо форме не идет вообще. Первое свидетельство появления школьной униформы датируется 1834 годом. Тогда Николай I издал указ, утвердивший отдельный вид гражданских мундиров. К ним относились гимназические и студенческие мундиры.

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Форму носили везде и всюду: в школе, на улице, во время праздников. Она была предметом гордости и отличала гимназистов от других подростков. Форма была военного фасона: неизменно фуражки, гимнастерки и шинели, которые отличались только цветом, кантами, пуговицами и эмблемами.

Первая девичья школьная форма появилась в 1764 году в Смольном институте благородных девиц, основанном императрицей Екатериной II.

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За следующие сто лет Российская империя наполнилась разного рода школами и гимназиями для девочек, но каждое образовательное учреждение стремилось отличить своих воспитанниц и вводило собственную униформу.

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После революции 1917 года ВЦИК решил, что все атрибуты образования в дореволюционной России — пережиток буржуазного прошлого, ввел декрет «О единой трудовой школе» и отменил разделение школ на училища и гимназии. Вместе с градацией школ в прошлое канула и буржуйская школьная форма, а поскольку денег на пошив новой для всех государственных учреждений образования у власти не было, родители стали сами одевать своих чад — кто во что горазд.

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С 1949 года семилетнее образование стало обязательным, а вместе с этим появилась и общая для всех школьная форма. Мальчики носили серо-синие гимнастерки с лакированным черным ремнем, брюки в цвет гимнастерок и фуражки. Девочки одевались в темно-коричневые платья и фартуки: в обычные дни — черные, в праздничные — белые. Обязательными стали косы, а банты должны были выбираться под цвет фартука.

В связи с демилитаризацией в 1962 году гимнастерки у мальчиков уступили место пиджакам. А вот для девочек практически ничего не изменилось.

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После развала Советского Союза общая школьная форма канула в Лету. С 1992 года школы сами вольны вводить униформу для своих учеников. Все, что для этого требуется, — зафиксировать положение о дресс-коде в локальном нормативном акте учебного заведения.