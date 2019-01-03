Прообразы популярных литературных персонажей 

Самая мистическая история, созданная Александром Сергеевичем Пушкиным, — это, без сомнения, «Пиковая дама». Пушкин написал повесть в 1833 году, и она стала невероятно популярной Петербурге, хотя сюжет не назовёшь жизнерадостным. Главный герой, военный инженер Герман, пытается выведать секрет выигрыша в карты у старой графини, но та умирает. Герману кажется, что секрет он всё-таки узнал, но игру он в конце концов проигрывает и сходит с ума. Любопытно, что у старой графини существовал прототип. Поговаривают, что Пушкин списал героини со статс-дамы и фрейлины императрицы Натальи Петровны Голицыной. В молодости дама слыла красавицей, но к старости подурнела и обзавелась дурным характером. Как-то к Голицыной приехал вконец проигравшийся в карты внучатый племянник и попросил помощи. Она якобы раскрыла ему секрет трёх выигрышных карт. Используя его, молодой человек тут же отыгрался. Позднее он поведал историю Пушкину, ну а тот использовал сюжет для создания «Пиковой дамы».
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