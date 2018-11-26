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Объекты, которые ученые ожидают найти во Вселенной 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Чем больше человек изучает Вселенную, тем больше вопросов появляется. Какие невероятные объекты могут существовать в космосе и не противоречить современным законам физики.

Белые дыры

Существование черных дыр тоже когда-то было под сомнением, однако сейчас ученые наблюдают старые дыры и находят новые. Если черные дыры поглощают все приближающиеся к ним объекты, включая свет, то белые дыры наоборот — отталкивают. В реальность белых дыр большинство ученых пока не верит, хотя теория относительности Эйнштейна предсказывает, что они есть.

Планеты-пончики

Существование тороидальных планет или, проще говоря, планет в форме пончика не противоречит существующим законам физики, хотя жить на них было бы сложно. Своей сферической формой все известные планеты обязаны силам гравитации, которые притягивают материю к ядру. Но есть теоретическое предположение, что на планету может влиять сила, равная гравитации, но направленная в противоположную сторону. В этом случае планета примет форму тороида, или пончика. Вероятность образования таких планет ничтожно мала, но тем не менее существует.

Кометы без хвоста

На самом деле ученые уже обнаружили объект, похожий на комету без хвоста, и дали ему название Manx. Кометы состоят изо льда, образованного из воды, метана, азота и других газов, а также пыли. Хвост не что иное, как "испаряющийся" с поверхности лед и высвобожденные частицы пыли. Астероиды образованы в основном из железа, никеля и различных каменистых пород, а потому хвоста не имеют. Исследователи предполагают, что в составе объекта Manx есть камень и немного льда, но пока не хватает данных, чтобы сделать окончательный вывод, что это — астероид или все же комета без хвоста.
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