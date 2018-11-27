Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что означает выражение «Беречь, как зеницу ока» 

Кириллица 41 минуту назад
Фото: Кириллица
Иносказательное выражение «беречь, как зеницу ока», которое употребляется в речи, в качестве совета оберегать что-то, как самую значимую ценность, имеет весьма древние корни.
Впервые эта фраза встречается на страницах библейской книги Второзаконие, а именно в той части данного ветхозаветного тома, где повествуется о деяниях пророка Моисея.
Строка, в которой отмечено, как Господь опекал еврейский народ во время его хождения по пустыне, гласит: «Он его защищал, заботился о нём, словно зеницу ока берег». Вся сложность понимания этого библеизма заключается в том, что звучащие в ней слова дошли до нас в первоначальной церковнославянской форме: «зеница» — не что иное, как зрачок, а «око»— глаз.
Иными словами фразеологизм «беречь, как зеницу ока» можно перевести как «беречь, как зрачок глаза». Испокон веков зрению придавалось огромное значение, поскольку считалось, что в глазах отражается душа, которая связывает человека с Богом.
Глаза выступали в роли одной из главенствующих ценностей в повседневной, общественной и религиозной жизни человека. Потеря зрения в прямом смысле означала физическую беспомощность, а в переносном — жизнь во тьме без возможности видеть свет божий. Этим объясняется жестокий древний обычай выкалывания глаз врагам, обреченных таким образом на телесные и духовные муки.
В современном лексиконе оборот «беречь, как зеницу ока» ассоциируется с необходимостью изо всех сил сохранить нечто важное, что имеет для человека такое же решающее значение, как зрачок для глаза.
Кириллица: последние новости
Как на Руси узнавали, что покойник может восстать? По каким критериям цари на Руси выбирали себе невест Как стоит поступить, если нашел крестик
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что было между Светличной и Гагариным7
Знаете ли вы настоящие значения слов: тест6
6 главных палачей НКВД: что с ними стало108
Какая зарплата была у сотрудников КГБ33
Тест: что вы знаете о песнях Бориса Гребенщикова21
Видео
03:19
Обнаружено новое смертельно опасное существо
Места
14:41
Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть
Безумный мир
01:07
Кем на самом деле была Тонька-пулеметчица
Люди
09:04
Секреты организованной преступности
Безумный мир Люди
04:55
Знакомые факты, оказавшиеся ложью
Вещи Безумный мир
10:04
Космические операции, которых ждут с нетерпением
Безумный мир
04:35
Почему поклонницы везде следовали за Чеховым
Люди Истории
06:25
Мистические археологические находки
Истории Вещи
10:02
Странности, которыми поражает Луна
Безумный мир
12:47
Люди, которые проиграли, выиграв в лотерею
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение