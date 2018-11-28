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Ошибка продавца помогла американке разбогатеть 

Lenta.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Голдсборо, штат Северная Каролина, сорвала крупный куш в лотерею благодаря ошибке продавца. Как сообщает информационный портал UPI, ей вручили не тот билет, который она попросила.
Зеринея Кармайкл (Zerineia Carmichael) заехала на заправку в воскресенье, 25 ноября. Пока она платила за бензин, она решила купить билет мгновенной лотереи Carolina Panthers. Вместо него продавец протянул билет другой мгновенной лотереи под названием 777.
«Обычно я в таких ситуациях прошу заменить товар на то, что я попросила. Но что-то мне подсказало оставить этот билет у себя», — рассказала американка.
Кармайкл села в машину и стерла защитный слой монетой. «Сначала я подумала, что выиграла всего семь долларов. Но я продолжила тереть и увидела еще две семерки, а потом еще две. Я была в шоке, когда осознала, сколько выиграла. Очень рада, что продавец ошибся», — призналась женщина.
Сумма выигрыша составила 277 777 долларов (около 18,5 миллиона рублей), однако после уплаты налогов у Кармайкл осталось всего 195 837 долларов (около 13 миллионов рублей). Она планирует купить на них машину своей мечты — новую белую Toyota Corolla.
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Истории , В мире
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