Почему госпитальеры были в подчинении у Ватикана

26 октября 1530 года флагманская галера «Святая Анна» вошла в главный порт острова Мальта. Это были рыцари-госпитальеры (иоанниты), покинувшие своё пристанище на острове Родос после войны с Сулейманом I. Несколько сотен рыцарей, запершись в крепости, полгода сопротивлялись 200-тысячной турецкой армии. Орден воинов и мореплавателей являлся конкурентом для государств Средиземноморья, и ни одно не откликнулось на призыв о помощи. 20 декабря 1522 года госпитальеры сдались.

Название «Госпитальеры» происходило от обязанностей, которые приняло на себя братство в Иерусалиме ещё в IV веке. Значение было: и больница, и гостиница — то и другое монахи предоставляли паломникам бесплатно. Здесь использовались передовые методы арабской медицины. Помощь оказывалась всем, независимо от вероисповедания. Благодарность богатых пациентов приносила немалую прибыль, которая использовалась на благотворительность: обеды для бедных и сиротский приют. В те времена это была мирная организация, ответвление ордена бенедиктинцев. Членами общества были и мужчины и женщины.

Заслуги перед Ватиканом

Рыцари присоединились к обществу в конце XI века; причём этот эпизод окутан тайной. Госпитальеры оказали некую услугу предводителю крестоносцев герцогу Готфриду Бульонскому, что за услуга — осталось неизвестным, но с 1099 года общество было преобразовано в орден, получил земельные владения и к нему присоединились рыцари, в том числе высокого ранга. Они носили узнаваемую длинную одежду с белым «хвостатым» крестом. Таинственная заслуга нового ордена была оценена Ватиканом: буллой от 5 февраля 1113 года Папа римский Пасхалий II подтвердил устав и полномочия ордена, предоставив им свободу от налогов во всех их владениях.

Ла Валетт

Капитуляция была почётной. Госпитальеров отпустили со всем имуществом, оружием и кораблями. Единственным условием Сулеймана I было освобождение гребцов-мусульман, поэтому на вёслах сидели сами рыцари — их оставалось всего 180. Среди них был молодой рыцарь Ла Валетт. Скитания изгнанных рыцарей продолжались восемь лет. Монархи с почётом встречали странников, но предоставить им базу никто не спешил. Великий магистр Вилье де л`Иль Адан просил императора Карла V предоставить ордену какой-нибудь из островов, но получил самый каменистый и бесплодный: Мальту.

Папа Климент VII утвердил это решение. Ещё первые поселенцы свели на Мальте лес и уничтожили источники воды. Провизию приходилось доставлять по морю. Но Великий магистр оценил стратегическое расположение острова. Имея мощный флот, можно было контролировать все морские коммуникации. Орден, едва освоившись на новом месте, начал борьбу с пиратами, которые были подданными турецкого султана.

Сулейман I горько сожалел, что выпустил с Родоса молодого Ла Валетта, ибо именно он причинял туркам много неприятностей. Впрочем, мальтийцы посредничали между турками и европейцами в вопросах обмена пленными. В 1557 году Великим магистром был избран Ла Валетт. Он пригласил выдающихся архитекторов для строительства укреплений, способных выдерживать возможную осаду и бомбардировку турецкого флота. Финансировал строительство Рим.

Борьба с турками

Утром 18 мая 1565 года к острову подошла турецкая эскадра в 200 кораблей и армией порядка 70000 человек. На острове находилось всего около 8000 воинов, включая 600 рыцарей. Мальтийцы, кроме мощных укреплений, располагали новейшими инструментами ведения боя, вроде горшков с зажигательной смесью. Замаскированная батарея пустила ко дну девять судов противника. Даже женщины и дети сбрасывали на турок камни со стен. Рыцари, попавшие в плен, под пытками лгали касаемо возможных точек прорыва, в результате турки атаковали самые укреплённые участки и теряли множество людей.

Великому магистру был уже 71 год, но он сам бросался в атаку. Орден официально подчинялся Ватикану, поэтому в этот раз получал военную помощь от французов и испанцев. В августе небольшой отряд рыцарей пробрался туркам в тыл и сжёг их лагерь вместе с запасами продовольствия. Турки не стали дожидаться начала осенних штормов и ушли, оставив остров непокорённым.

За время осады турки потеряли 25 тысяч воинов. На Мальте остались в живых 260 рыцарей и 4500 пехотинцев. Магистр Ла Валетт до своей смерти в 1568 году начал строительство новой столицы, названной его именем.

Русский великий магистр

В 1797 году русский царь Павел I, с детства увлечённый романтической стороной рыцарства, предоставил госпитальерам денежное содержание. А в 1798 году Мальта была захвачена Наполеоном. Немедленно последовало распоряжение Ватикана: воспользоваться сложившимися обстоятельствами и проникнуть в Россию. 13 ноября 1798 года император Павел I был избран Великим магистром.

Павел увлечённо предался своей детской ролевой игре, не понимая, что подписал обязательство подчинить православное государство Папскому престолу, чьим инструментом Орден оставался по-прежнему. Но в марте 1801 года госпитальеры лишились своего покровителя: Павел был убит. Причём многие участники заговора были кавалерами Мальтийского ордена.

Следующий император Александр I ликвидировал российский «филиал» госпитальеров и разрушил планы Ватикана по подчинению России. Папский престол настойчиво утверждал в Ордене свою власть, назначая и смещая магистров в зависимости от их политической ориентации. Могущество госпитальеров стало минимальным, средства поступали в основном от благотворительности. Деятельность свелась к миссионерству, волонтёрству во время стихийных бедствий и помощи обездоленным.

В Россию Мальтийцы, как и иезуиты, были вновь допущены при Ельцине, как и прежде в качестве инструмента Ватикана, и они вполне успешно продвигали унию если не в России, то на Украине и в Белоруссии. Последним Магистром Ордена стал масон Мэтью Фестинг, высокопоставленный потомок одной из аристократических семей Великобритании.