Ученый сообщил, когда Солнце сожжет Землю

Как передают РИА Новости, Солнце будет светить еще около четырех с половиной миллиардов лет. Об этом сообщил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Владимир Кузнецов.

Общий возраст звезды, по расчетам ученых, составляет 10 миллиардов лет.

Сначала на звезде выгорит весь водород, потом придет очередь гелия и тяжелых элементов. Примерно через пять миллиардов лет Солнце достигнет размеров красного гиганта и соприкоснется до орбиты Венеры. Солнце поглотит ближайшие планеты и сожжет Землю.

После это Солнце начнет медленно остывать и в конце концов станет белым карликом. Вокруг будут лишь остатки планет, а радиус Солнца составит 10 километров.