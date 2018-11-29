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Ученый сообщил, когда Солнце сожжет Землю 

Рамблер 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Как передают РИА Новости, Солнце будет светить еще около четырех с половиной миллиардов лет. Об этом сообщил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Владимир Кузнецов.
Общий возраст звезды, по расчетам ученых, составляет 10 миллиардов лет.
Сначала на звезде выгорит весь водород, потом придет очередь гелия и тяжелых элементов. Примерно через пять миллиардов лет Солнце достигнет размеров красного гиганта и соприкоснется до орбиты Венеры. Солнце поглотит ближайшие планеты и сожжет Землю.
После это Солнце начнет медленно остывать и в конце концов станет белым карликом. Вокруг будут лишь остатки планет, а радиус Солнца составит 10 километров.
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