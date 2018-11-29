Как неудачник Куликовской битвы Мамай стал украинцем

Казака Мамая на Украине считают национальным героем, легендарной личностью, воплощающей украинский дух и стремление к свободе. В прежние годы его часто изображали на лубочных картинках. О Мамае слагали песни и былины, ставили сценки в народном театре-вертепе.

В XVIII веке стали появляться первые картины с изображением казака Мамая с присущей этому образу атрибутикой: национальным инструментом кобзой, боевым конем, пистолем, чаркой водки. В народе его называют рыцарем, казаком-бандуристом, защитником Украины.

Сейчас на главной площади Киева стоит памятник казаку Мамаю. Аналогичные постаменты воздвигли в Краматорске и Каменском. О Мамае сняли одноименный фильм на киностудии А. Довженко. При всем этом известно, что он даже не был украинцем. Да и многие подвиги героя довольно сомнительны.

Откуда появился Мамай

Историк Александр Шенников в любопытном труде «Княжество потомков Мамая» привел подробное исследование происхождения этого образа. Он пишет, что Мамай не был украинцем. В основу обросшего народными легендами образа легла личность золотоордынского хана Мамая, полутатарина и полусеврюка по происхождению.

«Севрюками» раньше называли выходцев из так называемых Северских земель. Они располагались на границе современной России, Белоруссии и частично захватывали север Украины. Северские земли получили свое название от древнего племени северян. Предположительно Мамай был сыном захваченной в плен татарами севрючки, которая в Золотой Орде стала рабыней.

Как и многие отпрыски угнанных в плен славян, Мамай был обучен военному делу и пополнил ряды золотоордынского войска. По всей видимости, он отличался незаурядными интеллектуальными способностями и воинскими талантами, поскольку в зрелом возрасте занял пост беклярбека Золотой Орды. Сейчас его можно сравнить с должностью премьер-министра.

Лев Гумилев приводит другой вариант происхождения Мамая. По мнению исследователя, в венах народного героя вообще не было ни капли славянской крови. Он был наполовину кыпчаком (раннее название татар), наполовину монголом. Выгодно женившись на наследнице правителя столицы Золотой Орды, Мамай получил в придачу титул беклярбека.

Борьба за власть

Занимая столь высокий пост, Мамай постоянно сталкивался с политическими противниками, желавшими устранить его от власти в Сарае. Главным был хан Тохтамыш, ортодокс, сторонник древних ордынских традиций. Заручившись поддержкой Тамерлана, он обзавелся также войском — Белой Ордой — и выступил против Мамая.

В момент описываемых событий Золотая Орда была сильно ослаблена внутренними междоусобицами и конфликтами с соседями. Победа в борьбе за власть в Сарае зависела от того, поддержкой какого союзника удалось заручиться той или иной стороне.

Мамай поставил на Литовское княжество, Тохтамыш — на стоявшую в оппозиции к нему Москву. Так произошло «Великое розмирье», разделившее Орду на два противоборствующих лагеря. При этом Мамай не оставлял надежд заключить союз и с Москвой, ради чего периодически посылал на Русь свои делегации.

Эти попытки хана Мамая «договориться» зачастую воспринимались русичами с отрытым презрением и ненавистью. В Нижнем Новгороде суздальское войско раздело донага, а затем спустило под лёд все посольство Мамая. Беклярбек в долгу не остался: он настиг праздновавших победу суздальцев и вырезал всех до единого.

Почувствовав вкус крови, хан продолжил движение в сторону Московского княжества. После этого и произошла знаменитая Куликовская битва, поражение в которой не только принесло Мамаю несмываемый позор, но еще и сделало крайне шатким его положение в Золотой Орде.

После гибели юного престолонаследника Мухаммеда, за которого фактически правил Мамай, Тохтамыш получил серьезный вес на политической арене, поскольку имел больше шансов стать новым законным правителем Сарая. Остатки разбитого мамайского войска стали сами ему сдаваться.

Бесславный конец и переписанная история

Хан Мамай в отчаянии просил помощи у союзников, однако после поражения он перестал их интересовать. В итоге бывший правитель Сарая расстался с жизнью где-то в Кафе (сейчас это Феодосия). По одной из версий, его зарезали шпионы Тохтамыша, по другой — генуэзские наемные убийцы.

Так или иначе, но время правления Мамая прошло. Как политическая фигура, он исчерпал себя и оказался больше не нужен. И вот на волне похода против Московского княжества Мамай стал приобретать ореол славы казака-освободителя. Куликовская битва произошла в XIV веке. Образ Мамая был возрожден и «раскручен» приблизительно 400 лет спустя.

Интересно, что не только украинская национальная идея подпитывалась сомнительным героизмом «казака» Мамая. В Польше его образ также стал предметом культа. Князья Глинские считали себя потомками этой одиозной личности. Согласно их логике, Иоанн Грозный также был потомком Мамая, ведь его матерью являлась полька Елена Глинская.

Образ «славного казака Мамая» мог сформироваться именно под влиянием легенды Глинских. Их родственники, князья Вишневецкие, Ружинские и Острожские напрямую повлияли на становление Запорожской Сечи. Они и могли принести запорожцам легенду о казаке Мамае, который на самом деле и украинцем-то никогда не был, не то что казаком.