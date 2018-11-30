Как на Руси называли различные части тела

В современном русском языке эти слова считаются устаревшими. Они давно ушли из нашей повседневной речи. Очи, уста и прочие древние названия частей тела сегодня встретишь разве что у классиков или в исторической литературе.

Лицо

Сейчас мы почти не употребляем старинное существительное «око», хотя многие знают, что оно является синонимом слова «глаз». Лингвист Крылов предполагает, что «око» имеет индоевропейскую природу, так как похожие слова имеются и в латинском (oculus), и в немецком (аuge), и в английском (eye) языках. Согласно «Толковому словарю» известного языковеда Владимира Даля, глазное веко раньше было «веждой», а Крылов в своем «Этимологическом словаре» пишет, что когда-то так называли и глаза. По мнению Крылова, произошло это существительное от глагола «видеть». Уста — это слово тоже пока знакомо многим. Так раньше называли губы. Знаменитый исследователь славянских языков Макс Фасмер предполагал, что появились «уста» благодаря «устью» (в значении «исток»), а вовсе не наоборот. Ланита — это устаревшее обозначение щеки. Как указывает в своем «Этимологическом словаре русского языка» лингвист Николай Шанский, «ланиты» произошли от общеславянского «olnita», то есть «изогнутая часть тела». В «Толковом словаре» под редакцией Ожегова и Шведовой имеется и еще одно забытое слово «чело» или попросту «лоб». В «Этимологическом словаре школьника» Успенского указывается на то, что «чело» произошло от латинского «цэльзус» — «высокий».

Руки

Советский лингвист Дмитрий Ушаков относил к старинным словам и «шуйцу». Так в древности называли левую руку. Существительное «шуйца» берет свое начало от прилагательного «шуий», обозначавшего направление движения. Макс Фасмер считал, что слово «шуий» родственно индоевропейскому «savyás» — «левый». Десница — это слово пока тоже на слуху. Десница — это правая рука. Макс Фасмер считал, что корни «десницы» следует искать в праиндоевропейском языке: к примеру, «daksinas» — ловкий. Согласно словарю Даля, палец раньше именовали перстом. Причем, не важно, где этот палец находился: на руке или на ноге. Уменьшительную форму «перстик» могли применить для обозначения мизинца. Языковед Крылов пишет, что близкие по звучанию слова встречаются во многих индоевропейских языках.

Ноги

Гача — именно так, как указывал Даль, давным-давно называли ноги, а точнее часть ноги от колена до талии. Шведский лингвист Лиден предполагал, что данное существительное имеет родство с некоторыми древними словами, обозначающими зад животного. Примечательно, что в словаре Даля написано, что «гачей» наши предки окрестили еще и штаны. «Этимологический словарь» Семенова сообщает, что в Древней Руси нога называлась «песь», от латинского «pedis» — «нога». А лодыжка (голень), согласно трудам лексикографа Преображенского, именовалась тогда «глезна».

Туловище

Языковед Ушаков поместил в свой словарь и такое существительное как «рамена». Когда-то такое название носили плечи. Шанский указывал на то, что это слово является общеславянским и встречается во многих языках в форме «arm» («рука»). Согласно «Толковому словарю» Ожегова, бедра и поясницу раньше величали «череслами» (или «чреслами»). Немецкий языковед-славист Бернекер высказывал предположение о том, что «чересла» возникли благодаря праславянскому «čerslo» («перегородка»). Живот мы и сейчас нередко называем «брюхом», но теперь исключительно с оттенком пренебрежения. Как пишет лингвист Крылов, первоначально это общеславянское слово обозначало «выпуклость».