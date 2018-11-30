Сакральный смысл древних лабиринтов

Древние народы оставили нам в наследство массу загадок, в том числе многочисленные лабиринты. Исследователи уверены, что в лабиринтах проводились различные обряды, которые способствовали урожайности и плодовитости. Одним из наиболее показательных является неплохо сохранившийся лабиринт в Кносском дворце. Люди, попавшие в коридор, двигались в сторону центра лабиринта по окружностям, радиус которых постепенно уменьшался. Однако если посмотреть на схему лабиринта, то можно убедиться, что выходили из него без проблем: дорога к выходу короткая и прямая. Возможна, такая конструкция в древности имела особый смысл, которой со временем забылся.

А вот более поздние лабиринты имеют куда более сложную структуру. Если в тысячелетних постройках путь к центру был длинным, но чётким, лишённым ответвлений и ложных ходов, то поздние строения имеют массу боковых галерей, сворачивая в которые человек теряется и начинает блуждать по переходам.

По мнению ряда учёных, лабиринт — своего рода аллюзия на жизнь. Блуждая по лабиринту, человек натыкается на очередные препятствия, получает и теряет надежду, ищет всё новые цели, пытаясь таким образом проникнуть в центр постройки, или же найти смысл жизни.

Смотрите ролик и узнайте другие тайны древних лабиринтов.