Зачем буряты поклоняются озеру Байкалу

Испокон веков на берегах Байкала селились древние люди, но только в культуре бурят-монгольских племен родилось настоящее поклонение озеру. Даже современные буряты-горожане считают озеро своей колыбелью, священным, живым и верят в его необыкновенную силу и способность влиять на судьбы людей. Откуда же появилась у них такая вера?

Байкал — их предок

Буряты действительно считают, что Байкал — их божественный предок. Например буряты-эхириты по древним легендам являются непосредственными потомками озера. Их великий предок Эхирит был рожден от самца огромной рыбы-налима и береговой щели озера, которую тот, очевидно, оплодотворил своими молоками. Другие племена связывают свое происхождение с местностью вокруг Байкала, они называют эту землю Баргуджин-Токум и считают её колыбелью бурятского народа. Основатель рода булагатских бурят Булагат по легенде был рожден от шаманки Айсухан и Нойона Буха — могучего божества, принимающего вид быка и обитающего на гольцах Восточных Саян. Хоринские буряты связывают свое происхождение с лебедями, обитающими на берегах озера. Согласно легенде, основатель хоринцев Хоредой увидел на берегу, как три лебедя (хун-шубун) сбросили с себя перья, и оказавшись прекрасными девушками, начали плескаться в воде Байкала. Богатырь спрятал «одежду» одной из них и упросил девушку выйти за него замуж. Жена-лебедь родила Хоредою 11 сыновей, а состарившись, нашла свою «одежду», обернулись птицей и вылетела в дымоход юрты. С той поры хорницы при почитании предков всегда «брызгают» молоком вверх — в честь тотемного предка, и каждый год отмечают прилет лебедей на берега озера. Буряты, живущие на острове Ольхон, считают, что они произошли от ольхонских орлов — от птицы, которую почитают.

Бурятский народ — первооткрыватель Байкала

Одна из легенд, в которой, возможно, нашло отображение открытие озера, говорит о некоем человеке-страннике, который помог людям, потерявшим дом, обрести новое место для стойбищ. Он вырвал из груди собственное сердце, чтобы прожечь им горы, освободить из-под них воду и указать путь. Освобожденная из-под камня вода образовала Байкал, на берегах которого и поселились спасенные племена. На самом деле буряты живут в Прибайкалье и Забайкалье так давно, что даже ученые не могут ответить на вопрос, когда же они здесь появились. Известно, что племена, оставившие после себя захоронения «культуры плиточных могил», которые ученые считают древнемногольскими, жили здесь уже во II тысячелетии до н.э.

Байкал связан со священным эпосом

Практически вся территория вокруг Байкала в сознании бурят связана с деяниями героя Гэсэра, который сражался с чудовищами и злобными нойонами — порождениями Страны мертвых. Часто Прибайкалье так и называют — земля Гэсэра. А эпос о нем рисует озеро как еще одного героя легенд, красочно описывая его происхождение и возникновение различных мест — долин, рек, гор и островов. По сути, эпос объясняет происхождение особенностей ландшафта деятельностью мифических персонажей-первопредков — об этом пишет историк Любовь Цыдыповна Малзурова в статье «Озеро Байкал в бурятских преданиях». Интересно то, что экспедиции глубоководных аппаратов «Мир», которые исследовали озеро в 2008 — 2010 гг. выявили правдивость многих бурятских легенд. Например, подтвердилась легенда о мгновенном «побеге» дочери Ангары от Байкала — геологи выяснили, что в истоке реки действительно была каменная гряда, которая обрушилась, возможно, от землетрясения. Оказалось, что сакральное место ольхонских шаманов — вершина горы Ижемей у подножия которой в озере буряты размещали вход в подземный мир, находится над самой глубокой впадиной озера, а расстояние от дна до вершины составляет около 2 900 метров. Ученые даже выдвинули предположение, что возраст Байкала может быть намного меньше и, возможно, многие метаморфозы бурятский народ действительно видел своими глазами и это нашло отображение в легендах.

Байкал — море мертвых

По легенде, бытующей среди кабанских бурят, в озере живет его хозяйка, великая богиня Ёхэ Төөдэй, которой следует поклоняться и приносить жертвы. У хозяйки озера 226 сыновей (притоки) и одна дочь Ангара, которая развеивает по ветру все, что добывают сыновья. Некоторые бурятские мифы размещают мир мертвых в самом озере и даже указывают его точное расположение — это залив Лэбийэ недалеко от устья реки Селенги, в который выносит тела утонувших людей.

Байкал — «место силы»

Именно с озером и с его берегами бурятские шаманы связывают священные места. «Сердцем» Байкала считают Ольхон, на котором нет ядовитых змей, медведей, клещей, комаров и крыс. Также на нем не бывает дождей. Именно сюда опустился с небес посланец богов Хан Хото-Бабай. Здесь в образе орла-беркута до сих пор живет его сын шаман Хан Хубуу-Нойон. Поэтому на острове много сакральных мест, куда шаманы съезжаются камлать и поклоняться озеру. Это и мыс Бурхан, и северная оконечность острова мыс Хобой, и гора Ижемей, у подножия которой по сказаниям бурят прикован цепью чудовищный медведь. В Приольхонье на берегу Байкала находится священная для бурят гора Ёхе Ёрдой. Она служит символом Дерева мира. Все бурятские роды приезжают к ней справлять священный праздник тайлган в честь духов неба, земли и воды. Около священной скалы Аяя шаманы устраивали свои ритуалы: 6 дней и 6 ночей длились обрядовые танцы вокруг самой горы. Не менее священным был и противоположный берег Байкала. Там располагается священная гора Бурхан-Уула, восхождение на которую якобы соединяет человека с небом. Здесь находится священная гора Баин-Хан, а в устье Селенги — знаменитая Омулёвая Гора, еще одно священное место шаманистов. С Байкалом связывают буряты и легенды о Чингиз-хане. Якобы его войско доходило вплоть до мыса Кобылья Голова на Ольхоне и оставило там огромный котел с черепом коня внутри. Впрочем, с Чингиз-ханом связывают и Тункинскую долину на юго-востоке озера. Буряты верят, что Великий хан был там, а его войско проходило по дороге вдоль реки Иркут. Впрочем, надо признать, что ради туристов местные гиды часто придумывают все новые и новые легенды, которые совершенно естественно вплетаются в старые верования шаманистов.