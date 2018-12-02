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Никас Сафронов шокировал фанатов мистической историей 

Russianshowbiz.info 6 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Никас Сафронов рассказал своим поклонникам о необычном случае, произошедшем в его жизни. Они же сочли его чудом и заявили, что подобное дано пережить лишь избранным.
Когда-то художник писал в Египте портрет президента Мубарака и между делом попросил организовать для него экскурсию в знаменитую пирамиду. Его привезли на место и обещали забрать через несколько часов. Никас начал путешествовать по лабиринтам самостоятельно, но вскоре понял, что заблудился. Он тщетно искал выход.
После долгих блужданий живописец устал и заснул. Ему приснился саркофаг с лежащим в нем человеком и фараоны с головами животных. Все это напоминало сцену из жизни древних египтян. Через некоторое время Никас проснулся.
Вдруг художник увидел вдали белое пятно. Силуэт оказался живым крошечным котенком. Художник взял его на руки, но малыш убежал. Никас устремился за ним и вскоре нашел выход из пирамиды. Там его ждали испуганные сопровождающие. Как оказалось, он провел в лабиринтах три дня.
Поклонников поразило откровение Никаса, однако не все поверили художнику и сочли историю выдумкой, порекомендовав ему употреблять поменьше алкоголя.
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Никас Сафронов , Истории
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