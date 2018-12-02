10 историй с сексом, которые потрясли Древний мир

После строгих нравов Викторианской эпохи кажется, что пикантные скандалы — примета исключительно современности. На самом деле наши древние предки ушли далеко вперед по части безнравственности. Их сексуальные интрижки переплетаются с заговорами, убийствами и казнями, иногда угрожая целым народам. Вот топ-10 таких историй.

10. Развратные судьи

Около 1155 года до нашей эры фараон Египта Рамзес III был убит заговорщиками во главе с его женой Тейе. После его смерти преемник Рамзес IV создал комиссию из 12 судей, чтобы расследовать заговор. Выяснилось, что Тейе привлекла к убийству мужа многочисленных судебных чиновников и наложниц, и все они были преданы смерти. Вскоре само расследование было нарушено новым скандалом: троих судей соблазнили женщины-свидетельниц. Одному из них после пирушки со свидетельницами отрезали нос и уши, второй покончил с собой, третий отделался выговором — вероятно, потому что дал показания против первых двоих.

9. Храм тьмы и Маска собаки

Во время правления императора Тиберия Рим потряс особенно странный сексуальный скандал. Как пишет Иосиф Флавий, дворянин по имени Деций Мундус воспылал страстью к замужней женщине по имени Паулина. Он готов был заплатить 200 тысяч драхм за то, чтобы она провела с ним ночь, но Паулина с негодованием отказалась. Но Деций не собирался так просто сдаваться. Он знал, что Паулина была преданна египетским богам, и подкупил жрецов сказать, что ей хочет показаться бог Анубис, проводник в загробный мир с телом человека и головой шакала. Паулина послушно явилась ночью в храм, где ее поджидал Деций, переодевшийся в Анубиса. Он провел ночь с предметом своей страсти, а несколько дней спустя не упустил случая похвастаться, как хитро сэкономил 200 тысяч драхм. Паулина пожаловалась императору. В итоге подкупленных жрецов казнили, а Храм, где все произошло, сожгли. Деций отделался ссылкой.

8. Скандал, погубивший страну

В древнем Китае сексуальный скандал разрушил правление целой династии Чэнь. Некий женатый мужчина Ся Цзи имел роман с принцем Лин Чэнем и двумя его министрами. Мужчины открыто хвастались своими отношениями. Это разозлило сына Ся Цзи. Однажды он пришел в дом отца, когда там веселились все трое его любовников. Шутка принца о том, что молодой человек подозрительно похож на одного из министров, привела к трагедии: сын Ся Цзи убил его. Министры в панике сбежали, а несчастного молодого человека казнили. В результате этот позорный инцидент противники династии Чэнь использовали как предлог, чтобы окончательно победить императора.

7. Убийство тирана

Братья Гиппий и Гиппарх стали править Афинами после смерти своего отца в 527 году до нашей эры. Катастрофа произошла, когда Гиппарх влюбился в молодого человека Гармодия. В самом этом факте для Древней Греции не было ничего скандального. Но Гармодий уже был в отношениях с молодым человеком по имени Аристогитон. Гиппарх попытался использовать свою власть, чтобы разделить пару. Загнанные в угол, несчастные влюбленные решились на отчаянный шаг. Во время городского фестиваля они приблизились к Гиппарху и закололи его. Гармодия сейчас же убила стража тирана, Аристогитона подвергли пыткам и казнили. Позже афиняне воздвигли статую молодым людям, решившихся выступить против тирана.

6. Царь, который заставлял слуг глазеть на свою жену

Кандавл был царем Лидии, мощного государства на месте западной части нынешней Турции. По свидетельствам Геродота, Кандавл всегда хвастался своей горячей и страстной женой. Однажды он спросил своего телохранителя Гига, хочет ли он увидеть царицу обнаженной. Гиг смутился, но Кандавл настаивал на том, чтобы тот спрятался за дверью их спальни и наблюдал, как царица раздевается. Однако женщина заметила Гига и пришла в ярость. Узнав, что идея принадлежала ее мужу, она поставила телохранителя перед выбором: или он убивает Кандавла и берет ее в жены, или она публично обвинит его в шпионаже. Неудивительно, что Гиг выбрал первый вариант. В ту же ночь Кандавл был зарезан в спальне собственным телохранителем.

5. Скандал из-за мнимого евнуха

Необычный скандал разразился во время правления императора Китая Цинь Шихуандзи. Его мать, королева Чжао, состояла в долгих отношениях с министром по имени Лу Бувэй. С годами тому стало сложно удовлетворять королеву, и тогда они нашли замену министру. Некий Лао Ай имел репутацию отличного любовника с огромным пенисом (поговаривали, что тот был размером с ось колеса). Ему сбрили волосы и бороду, и Лу Бувэй смог выдать мужчину за евнуха, которого отправили служить королеве Чжао. Как евнуху ему разрешалось входить в женские помещения, где они предавались страсти. В конце концов любовников раскрыли, Лао Ай подвергся казни вместе с тремя поколениями своей семьи, а распутную королеву с ее министром изгнали из дворца.

4. Очень ревнивый король

У некого Гадатаса была необычная проблема: он страдал от гиперсексуальности. Это был горячий молодой дворянин, состоявший на службе у Набонида Вавилонского. Однажды одна из наложниц Набонида начала заигрывать с Гадатасом, говоря, что повезет той женщине, которая станет его невестой. Гадатас ответил на флирт взаимностью, и это было ошибкой. Набонид Вавилонский немедленно приказал кастрировать дворянина за его дерзость. Позже Гадатас получил возможность отомстить: он предал Кира Великого и передал ключевые крепости государства персам.

3. Марк Лициний Красс и девственница

Красс был одним из самых богатых и влиятельных людей в истории Рима. Когда он стал героем скабрезной истории, об этом говорили все. Особенно скандальным был тот факт, что Красса обвинили в попытке соблазнить весталку (жрицу богини Весты, обязанной хранить целомудрие). Подобное считалось большим преступлением. К счастью для Красса, у него обнаружилось идеальное алиби. Он заявил, что единственной причиной, по которой он увивался за девушкой, была попытка купить ее виллу по низкой цене. Мужчину оправдали. Как выразился Плутарх, «Его скупость освободила его от обвинения».

2. Откровенные картинки

Сложно судить наверняка, что думали древние люди о сексуальных скандалах. Этот интересный пример относится к царствованию Хатшепсут, самой известной египетской женщины-фараона. Ходили слухи, что у нее был роман с ее придворным Сенмутом. И по-видимому, эта история была популярна у современников Хатшепсут: не так давно на сохранившейся стене ее храма был обнаружен рисунок, изображающий людей во время секса. На одном из них надет головной убор фараонов.

1. Скандальный император

Вся жизнь римского императора Гелиогабала состояла из скандалов. Ранним восхождением на престол в 14 лет он обязан своей бабке, из-под контроля которой он вскоре вышел. В течение следующих нескольких лет Гелиогабал имел по крайней мере пятерых жен и даже одного мужа по имени Иерокл. Современники императора утверждают, что при нем дворец походил на бордель, у входа в который стоял сам обнаженный Гелиогабал и инструктировал гостей. Есть также свидетельства, что правитель часто называл себя женщиной и предлагал награду тому хирургу, который сделает ему влагалище. Сложно сказать, что из этого правда, но историки сходятся во мнении, что жизнь Гелиогабала была сплошным скандалом. Почувствовав, что народу это не нравится, бабка императора вновь организовала переворот и посадила на престол его кузена.