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Найден Пикачу в реальной жизни 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reddit
В Австралии нашли самку щеткохвоста, чья шерсть из-за мутации приобрела ярко-желтый цвет. Как сообщает информационный портал Stuff, ее нарекли Пикачу из-за сходства с покемоном.
Житель города Мельбурна, штат Виктория, обнаружил щеткохвоста или лисовидного поссума неподвижно лежащим на земле и отнес в ветеринарную клинику. Доктор Стивен Райниш (Stephen Reinisch) объяснил, что шерсть животного приняла необычный золотистый окрас из-за низкого уровня меланина. Он предположил, что Пикачу свалилась со спины матери. Животному примерно пять месяцев.
Несмотря на повышенную тревожность, щеткохвост оказался здоровым. Пикачу провела ночь в клинике, затем ее передали в центр защиты диких животных. Скорее всего, животное не выпустят на волю: его необычная окраска сделает щеткохвоста легкой добычей для хищников.
Снимок Пикачу набрал тысячи лайков в социальных сетях. Представительница природоохранной организации штата Виктория Кэролайн Дэзи (Caroline Dazey) отметила, что это не первый щеткохвост с подобной мутацией, обнаруженный на территории штата. Она получает множество звонков от людей с просьбой сказать им, где водятся лисовидные поссумы с такой окраской, однако она планирует держать эту информацию в секрете ради безопасности животных.
Щеткохвосты живут на материковой территории Австралии, на острове Тасмания и в Новой Зеландии. Длина их тела вместе с хвостом может составлять от 50 до 90 сантиметров, вес — от 1,2 до 4,5 килограмма. В норме их мех серого или коричневого цвета. Щеткохвосты живут на деревьях, ведут ночной образ жизни, питаются листьями, фруктами и ягодами.
Согласно игровой вселенной покемонов, Пикачу является покемоном-мышью. Однако в мае создатель покемона Ацуко Нишида заявил, что прообразом Пикачу стала белка.
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