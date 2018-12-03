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Названа лучшая песня года 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Музыкальные критики газеты The Guardian выбрали 100 лучших песен 2018 года.
Первое место в списке занял трек This Is America американского рэпера Дональда Гловера, выступающего под псевдонимом Childish Gambino. Клип на песню назвали «главным музыкальным видео века». Журналисты отметили, что в треке музыкант призывает помнить о том, что «это Америка, где кого-то застрелила полиция, приняв его смартфон за ружье».
На втором месте оказалась песня Make Me Feel соул-исполнительницы Жанель Монэ. В создании музыки ей помог известный американский певец Принс. Издание описывает композицию как смесь «тугого фанка» с элементами синти-попа.
На третьем месте разместили Ариану Гранде с треком No Tears Left To Cry. Певица выпустила его после теракта на арене в Манчестере. Другая песня исполнительницы Thank U, Next заняла шестое место в рейтинге. Клип на нее вышел 2 декабря и за первые 35 минут собрал миллион просмотров.
В десятку рейтинга также вошли песни шведской артистки Робин Honey и Missing You, работа французской исполнительницы Christine and the Queens под названием Girlfriend, композиция Hot Pink британского поп-коллектива Let’s Eat Grandma и трек I Like It рэперши Карди Би. Десятку замкнула группа The 1975 c песней Love It if We Made It.
В августе были объявлены победители музыкальной премии MTV Video Music Awards 2018. Лучшей песней назвали трек Rockstar исполнителей Post Malone и 21 Savage. Клип This is America Дональда Гловера выиграл в номинации «Видео с социальным посланием».
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Комментарии4
Дональд Гловер , The Guardian , Истории , В мире
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