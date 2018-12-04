Каким бы был мир без женщин

Лет двадцать назад американский кинематограф подарил миру бездарную картину о мире, где исчезли все взрослые, — «Исполнитель желаний». Она была наполнена духом бунтарства и инфантильными представлениями об интересах молодежи: герои веселились, ели мороженое в торговом центре прямо из автомата, хулиганили и крушили все вокруг. Но фильм был детским, и по-настоящему серьезных тех там никто поднимать не планировал. История занятная, едва ли интерпретация «Повелителя мух», но нагоняла тоску из-за бездарно потраченной идеи. Знамя социальной изоляции подхватили Кинги — отец и сын. В своей новой книге они поразмышляли на тему мира без женщин.

По сюжету «Спящих красавиц», всех женщин в мире охватила болезнь: лица всех младенцев, подростков, взрослых и стариков покрывались паутиной, и они засыпали мертвым сном. Разбудить их не представлялось возможным, но жизнь не покидала их тела. По-кинговски под лупой — небольшой американский город, сходящий с ума от безнравственности, пробуждения животного и общего драматизма трагедии.

Но если представить на минуту, что это не вымысел короля хорроров, не больная фантазия пьяного женоненавистника и шовиниста, становится жутко: настолько мы, мужчины, зависимы от женщин. И зависимы не только психологически и эмоционально, но и экономически и физически. О том, как влияют женщины на нас и мир вокруг, мы и поговорим с тобой сегодня.

О полном исчезновении

Первой реакцией была бы паника. Это разумно и логично, все же это чьи-то любимые, родственники и дети. В идее Кингов был заложен и звериный подтекст удовлетворения потребностей, не гнушаясь низости, разрушения цивилизованного общества (поведенческие девиации проявлялись от безнаказанности). Но если женщин просто не станет, они исчезнут, испарятся, то и не будет чернухи. Первое время, по крайней мере. На поиски отправят группу британских ученых, команду по спасению мира, пару экзорцистов, но безрезультатно. Стихийные митинги перед президентскими домами, демонстрации на улицах, горелые покрышки, возникновение сект и анархических группировок, мародерство и военное положение лишь вопрос времени — неделя после инцидента максимум. Хаос и паника — это был бы мир Лиамов Нисонов, бесцельно предающихся развлечениям. Очевидно же, к чему все привело бы в итоге.

О вымирании

Премия Чаплина так и ждет своего владельца: ни один мужчина в мире так и не смог забеременеть, несмотря на попытки Дюжева и Шварценеггера. Медицина шагнула так далеко, что это просто не нужно: риски при естественных родах минимальны, болевые ощущения снимаются наркозом, мужские роды просто не нужны. Да и за подобные исследования в наше время можно попасть в опасную ситуацию с двух сторон: женщины и духовенство. Поэтому и появляются дети по старинке, но вот если не станет женщин… Если их не станет, то человечество вымрет в течение ближайших 80–100 лет. Репродуктивная функция полностью исчезнет, и далеко не факт, что ученые успеют изобрести земной аналог криптонского деторождения или хотя бы инкубационную капсулу из «Матрицы». А если человечество вымрет бесследно и бесславно и в такой короткий срок, то и никакие законы или рамки не удержат мужское население от глобальной истерии и войн. Каждый день на Земле будет будто последним. Никого уже не будут волновать ни Илон Маск и его Space X, ни кредитный «Фокус» старшего менеджера, ни оплата ЖКХ.

Об экономическом кризисе

В нашем мире и женщины, и мужчины могут выполнять одни и те же функции (не везде, но все же). Однако есть некоторые должности, для которых лучше подходит женский темперамент. И как только с руководящих постов исчезнут женщины, то встанут производства, остановится транспорт и отключатся центральные коммунальные службы.

Образования больше не будет. По данным на 2017 год, мужская часть педагогического состава в школах — 15%. Мужчины реже привязываются к детям, а значит, беспризорников на улицах прибавится — еще одни статистические данные, по которым треть российских семей с детьми — матери-одиночки. А это порядка 5 миллионов семей. Сколько из этих детей «тепличных» мальчиков, неспособных выжить самостоятельно, неизвестно. Исчезнут из обихода и классические деньги — они будут просто не нужны в мире тотальной анархии. Возможно, человечество вернется в первобытную товарообменную систему отношений или же процветать будут грабежи и мародерство. В любом случае с исчезновением женского персонала, занятого работой с финансами, с контролем и учетом будет покончено.

Начнутся огромные проблемы с медициной. Большинство врачей, по крайней мере в России, именно женщины. По данным на 2018 год, их соотношение с мужчинами примерно 70 на 30. И это общее, а сколько из них рядовых медсестер, без которых врачам практически не справиться? Исчезновение женщин приведет к глобальной медицинской катастрофе и вернет здравоохранение едва ли не во времена Средневековья.

О психологической катастрофе

Потеря любимого человека всегда страшный удар. Тем более если это жена или мама. Это чувствуется на всех уровнях восприятия, будто часть тебя заживо горит и тухнуть с годами вовсе не собирается. Все молодое и последнее поколение до конца своих недолгих дней останется эмоциональными калеками. Дети в новом мире, лишенные материнской заботы и любви, отношений и влюбленностей в будущем, вырастут жестокими, холодными и отрешенными от видевшего женщин поколения. По уровню эмпатии ближе к животным, чем к людям. Мужчины без женщин обезумят: нам просто необходимы эти тепло, поддержка и забота. Даже с другой стороны проблемы женщины для мужчин — отражение их самих, их способностей, возможностей и амбиций. Мужчина ищет подругу, которая соответствует по статусу ему самому, охотится и завоевывает — это часть нашей природы. Оторви ее, и неприкаянные мужчины начнут сходить с ума, в том числе попытаются найти сексуальную разрядку у особей послабее. Во многих семьях женщины выполняют большую часть домашних хлопот. Когда их не станет, понятия о внешнем виде, ухоженности, привлекательности и хозяйственности просто потеряют актуальность. В конечном итоге они направлены именно на привлечение противоположного пола. Не станет его — не станет и надобности в заботах о лоске. Мир превратится в грязный постапокалипсис вида «Безумного Макса», но без выжженных пустошей. И да, носки с сандалиями будут официально разрешены.

Пара слов о сексуальной революции

Вынужденная смена вектора сексуального интереса неизбежна. В разных культурах насилие было способом показать доминирование и максимальную власть. В эпоху тотальной анархии, мы убеждены, случаи связи мужчин с мужчинам (по и не по желанию) не станут редкостью. Своеобразная форма порабощения для множественных групп мародеров, снующих по городам, еще больше отдалит выживших мужчин друг от друга, разобщит общество. Это еще одна причина того, что к единому и дружному решению по спасению путей не останется. Однополая любовь тоже будет процветать. Болезненное желание эмоциональной близости найдет свой выход через взаимное сексуальное удовлетворение двух мужиков. С любовью общего нет ничего, ведь условия изначально совершенно разные: создание эмоциональной связи будет необходимостью для выживания. Обмен эмпирическим опытом и взаимовыручка, поддержка, принцип общинности — новые ценности нового мира.

О важности женщин в культуре

Многотысячная история человеческой культуры создавалась совместными усилиями обоих полов. Под воздействием и влиянием женщин писались картины, создавались скульптуры. Им посвящали храмы и строили соборы, создавали новые изобретения и открывали законы. Ради мужчин женщины писали книги и стихи, танцевали и пели, исследовали и открывали, бросались в огонь и в поезда на север. Как только один из этой креативной пары исчезнет, всей культуре и всем достижениям придет конец: гармония и баланс будут нарушены, и сама нужность культурного багажа пропадет. Женщина исторически была музой творца. Так уж вышло, что творцы прошлого, отцы-основатели современного искусства, мужчины в большинстве своем, вдохновлялись именно противоположным полом. Воплощение идеальной женственности прослеживается во всех эпохах развития и становления культуры: от Античности до романтизма современности. Она краеугольный камень всего пласта цивилизации. Убери — и все рухнет.

Мужчина и женщина неразрывно связаны на всех уровнях жизни, и существование одних без других совершенно невозможно. И если женщины за счет накопленных в специальных инкубаторах сперматозоидов смогут продлить популяцию еще на несколько десятков лет, то у мужчин такой возможности не будет. Исчезнут женщины, и в мире брошенных мужчин рухнет само общество, вернувшись в первобытный строй — даже в случае апокалипсиса зачатки цивилизации могли бы сохраниться. В нашем же случае обнажится вся звериная деструктивная натура человека. Существа, которому нечего терять и не за что жить.