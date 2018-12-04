Почему американцы боялись СССР

После Второй мировой войны отношения двух стран резко изменились, и из союзников они превратились в заклятых врагов.

Стивен Спиберг в одном из интервью после выхода фильма "Шпионский мост", посвященного теме холодной войны, рассказал о своих детских страхах. Он говорил о том, что все боялись Советского Союза и третьей мировой войны. И хотя его предки были выходцами из России, а дедушка даже прямо говорил, что русские ни за что не нападут, он все равно боялся. СССР в те времена считался главным врагом США, американцы жили в постоянном страхе, что коммунисты вот-вот нажмут "красную кнопку" и миру придет конец.

Режиссеру вторит Том Хэнкс , сыгравший главную роль в фильме "Шпионский мост". Актер припоминает фразу Хрущева "Мы вас похороним", когда он ее услышал с экрана, ему было шесть лет и конечно, он воспринял слова буквально — ему представлялась огромная могила, которую приготовили для него.

Пропаганда

Не только в Советском Союзе дело пропаганды было поставлено на поток, в Америке этому вопросы уделялось не меньше внимания. СМИ и Голливуд успешно создавали образ врага, и у них получалось. Кстати, в США всерьез боялись, что СССР может претендовать на территорию Аляски.

Разведка

В СССР удалось создать первую ядерную бомбу менее чем за два года с начала разработки. Это стало возможным во многом благодаря отлично сработавшим советским разведчикам, которые смогли получить секретную информацию. Для советских шпионов также разрабатывали уникальное оружие, о помадах-пистолетах и отравленных зонтиках легенды ходят до сих пор.

Гонка вооружений

На разработке ядерного оружия дело не остановилось, появлялись новые виды оружия, совершенствовались старые. Также развивалась космическая отрасль. При этом в Америке также верили в то, что Советский Союз запускает в космос специальные спутники, чтобы атаковать США.

Холодная война

За время холодной войны произошло несколько серьезных конфликтов по всему миру, целью которых был передел сфер влияния. Каждый раз мир оказывался на грани катастрофы, но, к счастью, до "красной кнопки" ни одна из сторон не добралась.