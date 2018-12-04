Какого на самом деле цвета небо, трава, люди

На самом деле не существует ни зеленой травы, ни голубого неба, ни белой или темной кожи тела. Наш мир серый, и есть только бесцветные объекты, которые имеют разную степень освещенности.

Мы видим объекты в цвете по той причине, что они просто отражают свет. Зависимо от того, какую часть светового спектра отражает конкретный предмет, в такой цвет он будет окрашен. Мы смотрим на объект, например, на траву. Отраженный от этого объекта свет попадает в глаза, проходит через зрачок и хрусталик.

Физиологическое восприятие цвета начинается с фоторецепторных клеток (колбочек и палочек). Некоторые колбочки чувствительны к синему цвету, чем и объясняется синее небо. Информацию о зеленом цвете травы несут нейроны, которые идут от сетчатки глаза к мозгу.

В далеком 1858 году английский ученый У. Гладстон обнаружил, что древние поэты часто использовали черный и белый цвета. В древнегреческих текстах упоминание о зеленом цвете травы встречается менее 10 раз, а синего неба и вовсе не существовало.

Связь длины волны и цвета

Синий, зеленый или другой цвет — это только воспринимаемая характеристика световых волн, отображаемых от объекта. Диапазон длин таких волн не имеет ограничений, поэтому мы видим голубое небо и зеленую траву, можем различить цвет кожи человека.

Цвета «рождаются» в сознании человека. На самом деле существуют бесцветные объекты (небо, трава), которые можно «раскрасить», благодаря световым волнам. Синий цвет неба мы видим потому, что частицы воздуха могут рассеивать свет с короткой длиной волны. В видимом для нас спектре — это синий цвет.

Физики уверены, что в мире нет объектов синего, зеленого или другого цвета. Физик Эрвин Шредер пишет, что ощущение конкретного цвета возникает только тогда, когда волновые колебания влияют на сетчатку нашего глаза. Эксперимент, направленный на расщепление светового луча, в 1676 году проводил И. Ньютон. Согласно теории Ньютона, для определения синего цвета требуется длина волны 450-440 н/м, а для зеленого — 530-490 н/м.