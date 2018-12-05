Сколько на самом деле нужно работать

В Британии обсуждают возможно сократить рабочую неделю до 4 дней, в то время как в Японии работодатели буквально заставляют сотрудников отдыхать (но получается не очень).

Мы решили разобраться, как появился 8-часовой рабочий день (и работаем ли мы действительно все эти 8 часов), а также сколько трудятся люди в разных странах.

Движение за сокращение рабочего дня

До конца XVIII века, как известно, все было еще хуже. А именно — люди работали по 14-16 часов в сутки. Движение за сокращение рабочего дня начал английский философ, педагог и социалист Роберт Оуэн . В 1799 году он переселяется в Нью-Ланарк (близ Глазго) и становится совладельцем фабрики. Там Оуэн решает провести социальный эксперимент, цель которого — доказать, что обязанность заботиться о наемных рабочих вполне в интересах самого работодателя. По мнению Оуэна, человека формируют окружающие его условия. В первое десятилетие фабрика Оуэна привлекала к себе много посетителей благосостоянием рабочих и коммерческим успехом. Посмотреть на новый опыт приезжал даже великий князь Николай Павлович (он же — будущий император Николай II ). Тот даже звал Оуэна с собой в Россию, но английский предприниматель отказался. Оуэн сократил рабочий день на своей фабрике до 10 часов 45 минут (сейчас звучит как ад, но тогда было невиданной либерализацией), а также запретил труд детей до 10 лет (в Англии того времени на фабриках работали дети от 5—10 лет, трудившиеся наравне со взрослыми). Оуэн своим опытом вдохновил многих, а его идеи впоследствии были переосмыслены Фридрихом Энгельсом Карлом Марксом и Владимиром Лениным.

Генри Форд

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Человеком, который сократил рабочий день до 8 часов, был американский промышленник и владелец одноименных заводов по всему миру Генри Форд. Лозунгом Форда был «автомобиль для всех», а его компания выпускала самые дешевые автомобили в начале эпохи автомобилестроения. В 1914 году с запуском сборочного конвейера рабочие Форда трудились по 8 часов в 3 смены. Он платил им самую высокую на тот момент в США минимальную зарплату — 5 долларов в час. При этом рабочий должен был тратить ее разумно. В случае если он пропивал деньги, его увольняли. Кроме того, Форд допустил рабочих к участию в прибылях компании, построил рабочий поселок, однако вплоть до 1941 года запрещал создавать на заводе профсоюзы. За счет сокращения рабочего дня Форду удалось преодолеть текучку кадров, к нему стали приходить лучшие рабочие Детройта, повысилась производительность труда и сократились расходы на обучение. Первоначально на заводе действовала 48-часовая рабочая неделя (6 дней по 8 часов), но затем она была сокращена до 40 часов (5 дней по 8 часов).

В царской России появление первых фабричных законов пришлось на конец XIX века. В 1897 году был принят закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности», который ввел ограничение времени рабочего дня на фабриках и заводах: 11,5 часов для мужчин, а в случае работы в ночное время, а также в субботу и перед праздниками — 10 час, для женщин и детей — 10 часов при шести рабочих днях в неделю. Отпуск не предусматривался. Закон не ограничивал сверхурочные работы, что в общем-то сводило всю эту инициативу на нет. Восьмичасовой рабочий день ввели только после Октябрьской революции в 1917 году. Пятидневную рабочую неделю с двумя выходными ЦК КПСС утвердил лишь в 1967 году, в 1977 году 41-часовая рабочая неделя была закреплена в Конституции, а в 1991 году ее сократили еще на час — до 40 часов.

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Как сейчас?

Собственно, с 1991 года в России в плане законодательно урегулированного рабочего дня мало что поменялось: это 40 часов в неделю с двумя выходными, допускается также 6-дневная рабочая неделя. В Израиле, например, основным выходным считается суббота, а рабочая неделя начинается в воскресенье. В Алжире и Саудовской Аравии рабочая неделя длится с субботы до среды, в Египте и ОАЭ — с воскресенья до четверга. В среднем длительность рабочей недели в разных странах составляет от 35 до 40 часов. По 35 часов могут работать люди во Франции, Дании и Великобритании. В развитых странах сейчас существует тренд на снижение рабочей недели, так, например, жители Нидерландов работают лишь 21 час в неделю. В самом богатом государстве мира — Катаре — почти не работают, поскольку страна экспортирует нефть и природный газ, а средняя зарплата составляет 40 тысяч долларов в месяц.

В Японии работают более 60 часов в неделю. У японцев существует слово «кароши» — что буквально обозначает «смерть от переутомления на работе». Причем в последние годы японское правительство пытается бороться с этим явлением. Например, токийский губернатор Юрико Койке закрывал свой кабинет каждый день в 8 вечера и у персонала не было иного выбора, кроме как уйти. Кроме того, недавно японский парламент принял закон, который ограничивал количество сверхурочных часов — до 100 в год.

В мире постоянно проводятся исследования и законодательные инициативы по сокращению рабочего дня. Так, в Швеции, в Гетеборге, ученые провели эксперимент в местном доме престарелых, чтобы понять, как сокращение рабочего времени влияет на уход за пациентами и моральный дух сотрудников. В результате оказалось, что более короткий рабочий день повышает производительность и делает персонал счастливей. 68 медсестер, которые работали по 6 часов, были в состоянии сделать на 64% больше процедур с пожилыми пациентами.

Сотрудники Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований в Австралии проанализировали влияние длительности работы на когнитивные функции человека. Исследователи провели тесты по чтению, рисованию и памяти более чем с 6000 работниками в возрасте старше 40 лет. Согласно результатам исследования, 25 часов в неделю (неполный рабочий день, или три дня в неделю) — это оптимальное количество рабочего времени.