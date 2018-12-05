Почему мужчину изображают перевернутым треугольником

Знаки окружают нас повсюду. В повседневной суете мало кто задумывается об их значении, а ведь у всего может быть свой сакральный смысл, о котором мы подчас даже и не подозреваем.

Например, задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему мужчина и женщина в знаковой системе традиционно обозначаются треугольниками? Треугольник — это одна из первых геометрических фигур и один из символов, который использовался у многих древних народов и в разных культурах, и зачастую воспринимался ими как некий магический символ.

Привычные нам треугольники (с вершиной внизу, который напоминает мужскую фигуру — «мужчину в костюме», и треугольник с вершиной сверху — «женщину в платье») изображают так не только из-за анатомического сложения мужчин и женщин. Треугольник, стоящий на вершине, не только напоминает атлетически сложенное мужское тело с широкими плечами, а треугольник, лежащий на основании — женственную фигуру с широкими бёдрами — они также символизируют потоки энергии, протекающие через мужчину и женщину: основные каналы энергии для мужчины сосредоточены в верхней части (поскольку он аккумулирует энергию солнца), а женщины — в нижней (так как она получает подпитку от земли).

Интересно, что изначально «мужские» и «женские» треугольники изображались так: мужское начало обозначала фигура, направленная остриём вверх, словно вздымающаяся к небу, а женская — вершиной вниз, как бы нисходящая к земле.

Изображение «мужского треугольника» само по себе напоминает могучую гору, а «женский треугольник» похож на каплю, чашу, пещеру, символизируя, таким образом, женское лоно. Примечательно, что треугольниками древние обозначали стихии: фигура, направленная остриём вверх, обозначала воду, треугольник с вершиной вверху — огонь.

Как пишет в своей книге «Цветок жизни» Друнвало Мелхиседек, фигура, обращённая вверх, к Солнцу, является мужской, а та, которая обращена вниз, к Земле, — женской. Таким образом, «правильный треугольник» является солнечным, он служит символом созидания, мудрости, духовного мира и мужского начала, а «перевёрнутый» треугольник — это лунный символ, имеющий символику женского начала, матки, воды, холода, природы, тела, рождающего начала. То есть мужской треугольник — солнечный, а женский — земной (или лунный).

Особое распространение этот символизм получил на Востоке, особенно в индуизме.

Если наложить оба знака друг на друга, то полученная гексаграмма у индусов будет означать знак гармонии, объединение созидающего и порождающего начала, а также знак любви богов ко всему земному. Два смыкающихся треугольника — союз противоположностей, которые становятся «жидким огнем» или «огненной водой».

Шестиугольник, образованный наложением друг на друга двух треугольников, имеет большое значение и в иудаизме (он даже нанесён на государственный флаг Израиля). По преданию, древний царь Соломон с помощью этого знака управлял духами, заключёнными в медный сосуд. Считается, что эта т.н. «печать Соломона» является мощным амулетом, способным защитить своего обладателя от влияния злых сил. В исламе, например, шестиугольник считается символом мудрости.

Но есть и другие толкования: например, в Китае треугольники представляли собой исключительно женское начало, а некоторые вообще отказываются видеть в геометрических фигурах сакральный смысл. Наверное, каждая точка зрения имеет право на существование, но обозначение мужчин и женщин в виде треугольников встречается и поныне, а предавать этому или нет магический смысл — это пусть каждый решает сам.