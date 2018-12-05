Жуткие изобретения индустрии красоты XX века

Эталоны красоты за всю историю человечества постоянно менялись. В разные времена была мода на пухлых, худых, высоких и даже дам с целлюлитом. В XX веке появилось много приспособлений, в том числе и в индустрии красоты. Однако зачастую такие приспособления были больше похожи на орудия для пыток.

Надувные бюстгальтеры

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После Второй мировой войны мода сменилась на заметные очертания груди. Образ Мерлин Монро с бюстгальтером-пулей стал очень популярным. Для создания такого образа использовали надувной бюстгальтер, чашечки которых надували при помощи специальной трубки.

Электрозавивка волос

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В XX веке в моде были кучерявые волосы. В Германии изобрели аппарат, способный сделать кудри. Его покупали парикмахерские, а девушки толпой записывались на электрозавивку волос.

Панталоны push-up

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Мода на рельефное тело появилась не в XXI веке, как думают многие. В начале XX века пышные ягодицы были на пике моды. Для того, чтобы девушкам создать объемные формы, создали панталоны, фасон которых корректировал форму ног и ягодиц.

Колпак на лицо

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Защитный колпак создали для тех, кто не хочет портить макияж в дождливую погоду. Это были пластиковые конусы или шапки, которые надевались на всю голову до шеи.

Электромаска

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Создатели электрических маск говорили, что такое изобретение поможет сохранить молодость и подтянуть кожу лица. Электрические импульсы воздействовали на верхний слой кожи, которая должна была вырабатывать коллаген.