Тайна исчезновения древнерусских городов

История России — сокровищница, калейдоскоп из ярких судеб не только отдельных персонажей, но и целых народностей, и городов. Одни из них возникали очень ярко и бесследно исчезали, оставив после себя сонм легенд, загадок и домыслов.

Русская Атлантида: Китеж-град

В 130 километрах от Нижнего Новгорода находится круглое, словно блюдце, озеро Светояр. Согласно легенде именно здесь и был расположен Китеж-град — поселение со златоверхими церквями, где могли найти убежище от набегов татаро-монголов все истинно верующие.

Но хан Батый все же смог найти дорогу к спрятанному городу, напал на его жителей, и произошло чудо — Китеж со всеми постройками и людьми ушел под воду.

Долгое время эти сказания считались выдумкой. Однако исследования озера при помощи эхолота показали, что под водой обнаружено некое подобие земляного вала. На берегах можно найти рукотворные металлические предметы, датируемые XIII веком.

Есть и научная гипотеза, объясняющая погружение этой территории под землю: поверхность постепенно проседала, а затем заполнилась грунтовыми родниковыми водами. Подтверждают это и геологи. Дно озера у берега три напоминает гигантские ступени, которые образовались в результате нескольких эпизодов тектонической активности.

Нашлось объяснение и звуку, который местные принимали за колокольный звон. Магнитное возмущение от геологических процессов создает звуковые колебания, которые напоминают глухие металлические удары.

Более того, имеются даже документальные подтверждения существования этого места. «Книга глаголемая летописец», созданная старообрядцами, указывает на главных действующих персонажей — хана Батыя и князя владимирского и суздальского Георгия II — и даже год сражения — 1237-й. Но другие данные указывают и на неточности в легенде: Китеж был не светским поселением, а монастырем.

Молога: город на Волге

О Мологе написано гораздо больше, нежели о Китеже. Город не был спрятан, более того, был центром Моложского княжества, которое затем вошло в состав Российской империи. Открывались школы, существовала ратуша, и у города даже был собственный герб. В 1864 году в нем проживали более четырех тысяч человек. Росло количестве церквей, появлялись небольшие заводы. А в 1935 году был создан и семеноводческий колхоз. Численность населения составляла порядка семи тысяч человек. Все они строили планы, мечтали.

Но большинству этих желаний не суждено было сбыться. Осенью 1936 года правительство СССР объявило о полной эвакуации города в связи со строительством Рыбинской ГЭС. Освободить Мологу от жителей быстро не удалось — переселение горожан в близлежащие поселки продолжалось четыре года, и только весной 1941 года город был полностью затоплен. На месте Мологи плещется вода Рыбинского водохранилища. А бывшие горожане, их дети и внуки собираются каждую вторую субботу августа и вспоминают исчезнувший, но по-прежнему родной город. В маловодные годы берега обнажаются, открывая взгляду стены домов, церквей и мощеные улицы.

Магас: древняя столица

Если Китеж исчез в глубинах, то Магас располагался в горах Кавказа на высоте 1150 метров над уровнем моря. Он был столицей уникального государства Алании, существовавшего с I тысячелетия н. э. до середины XIV века. Византийские летописи гласят, что численность населения достигала 15 тысяч человек.

В городе существовало несколько видов письменности одновременно — тюркская руническая, арабская вязь и греческая. Город был невероятно богат, он находился на пересечении дорог, по которым шли караваны из Китая, Средней Азии и Европы. Через Аланию пролегал и Великий Шелковый путь. Современники описывали горожан как образованных, роскошно одетых людей. Одежду из шелка шили даже для детей. Этой дорогой тканью украшали внутреннее убранство дома.

К сожалению, эта сокровищница не осталась незамеченной — татаро-монголы уничтожили не только столицу, но все Аланское царство, вывезли ценности и сожгли дома. До наших времен сохранились столбы менгиры, указывающие караванам путь к Магасу. Остался легендарный город и в памяти множества поколений — сейчас так называется столица Ингушетии.

Хатунь: древняя княжеская крепость

История города Хатунь началась в XII веке, однако на этом месте люди жили и раньше. Раскопки подтверждают, что первые поселения угро-финских племен были здесь еще шесть тысячелетий до нашей эры.

И только после образования Новгородского княжества Хатунь стала по-настоящему известной. Город стал южным форпостом, защищая его границы.

Чуть позже он перешел во владения черниговского князя, сохранив свою функцию оборонной крепости. Здесь же происходили обмен товарами и бойкая торговля. В 1375 году в Хатуни останавливалось войско всеобщего похода князей русских против правителя Тверского княжества Михаила Александровича. А 200 лет спустя под Хатунью Михаил Воротынский в Молодинской битве разбил войско Дивлет-гирея, превосходившее его по численности втрое.

К сожалению, с течением времени географическое положение перестало быть настолько выгодным, а оборонные функции более не понадобились. Город постепенно пустел и терял свое значение. Окончательно разрушена Хатунь была во времена Великой Отечественной войны.