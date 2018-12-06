Какие фамилии произошли от имени Иуды

В православных святцах действительно есть имя Святого Иуды, его память верующие отмечают 19 и 30 июня (по григорианскому календарю соответственно 2 и 30 июля), потому что кроме предателя Искариота это имя носил брат Христа — Иуда, сын Иосифа Обручника, мужа Богородицы. Поскольку имя Иуды во времена апостолов было прочно связано с его черным предательством, то Иуду, сына Иакова, называли по-разному: в Евангелии от Матфея он назван Леввеем, евангелист Марк называл его Фаддеем, а в «Деяниях…» его упоминают как Варсаву. Этот человек остался верен Спасителю до конца, всю жизнь отдал проповеди Евангелия и, как и другие ученики Иисуса , окончил жизнь трагически.

Брат Иакова, сын Иакова

Известно о нем немного: Иуда Иаковлев действительно родился в Назарете и был сыном Иосифа от первого барака (в момент бракосочетания с Марией Иосиф был вдовцом). В православной традиции господствует мнение Евсевия Кесарийского у Иосифа было четверо братьев от первого брака, не упомянутого в Писании-Иаков, Иосия, Иуда и Симон. В католической церкви возобладало суждение блаженного Иеронима о том, что все четверо — двоюродные братья Иисуса, вероятно, дети одной из жен-мироносиц, Марии Клеоповой (см. Ин. 19:25). Известно, что сам Иуда называл себя Фаддей, считая, что недостоин именоваться братом Христа, так как усомнился в Его Божественном происхождении, считая Его обычным человеком и братом себе. Предание донесло до нас такое интересное событие: после того как Святое семейство вернулось из Египта, муж Марии — Иосиф решил разделить свою землю между детьми, выделив долю и Иисусу. Однако братья воспротивились такому решению отца, кроме самого старшего из них — Иакова, который решил разделить свою землю с Христом и владел долей отцовского наследства совместно с ним. Именно он стал Иаковом Праведным — главой православной церкви в Иерусалиме. Очевидно, осознав свою ошибку и поверив в Христа всей душой, Иуда помнил о своем проступке, но был полностью прощен Спасителем и избран в число ближайших учеников. Однако сам Иуда больше не смел называть себя братом Христа и именовался братом Иакова.

Его наследие — христианские народы и Послание

После свершения событий Страстной недели, Воскресения Спасителя, Его явления апостолам и Вознесения, Иуда Фаддей выбрал свой путь: неся миру Благую Весть, он обошел Иудею и Месопотамию, побывал в Самарии и в Галилее, проповедовал народам Сирии и Аравии. Пребывая в Персии, он написал Послание, в котором рассуждал о догмате Святой Троицы, о вочеловечивании Христа, о судьбе отпадших от Бога Ангелов, о Втором Пришествии Спасителя и о Страшном Суде, который ожидает всех людей. Иуда предостерегал христиан беречься блудного и пуще — содомского греха, указывая, что это путь погибели, призывал беречь телесную чистоту и вести богоугодную жизнь, молиться, верить и жить между собой в любви; заблудших не оставлять попечением и наставлять на путь Истины, а еретиков — сторониться. Апостол считал, что недостаточно верить в Бога и знать Истину, недостаточно принять крещение; чтобы спастись, следует делать добрые дела и следовать Заповедям. Главными грехами, мешающими спасению души человека, являются гордыня, зависть, отсутствие смирения, коварные мысли и нелицеприятные поступки.

Был распят и расстрелян

Своим красноречием апостол Иуда обращал в христианство целые народы и проповедовал много лет, пока в «странах Араратских» не нашел мученическую кончину. Языческие жрецы древней Армении ополчились на проповедника, лишившего их паствы; Иуда Фаддей был схвачен ими, подвергнут пыткам, а после — распят на кресте и расстрелян из луков стрелами. По месяцеслову императора Василия около 80-го года апостол находился в городе Эдессе, где вылечил царя Авгаря, а после в некоем городе Арате его убили стрелой. Армянское сказание говорит о том, что апостол Иуда пришел в 60-м году в Армению, где встречался с апостолом Варфоломеем в городе Арташате на Араксе и был распят в Урмии примерно в 72 году. Его мощи покоятся в монастыре Св. апостола Фаддея, который находится на севере Ирана; частицы мощей перевезены в собор Святого Петра в Риме.

В России чтут апостола