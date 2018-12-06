Какие есть теории об инопланетных цивилизациях

Существуют ли инопланетные цивилизации? Были ли на нашей планете пришельцы? Почему инопланетяне не контактируют с нами? Эти вопросы задаёт себе время от времени почти каждый человек. В середине прошлого века появилась теория, гласящая, что в древности инопланетяне побывали на Земле и оставили следы пребывания. Сторонники этой теории уверены, что пришельцы способствовали развитию технологий на Земле, появлению новых религий и даже цивилизаций. Конечно, поверить в такое сложно, однако любители загадок приводят доказательства, свидетельствующие в пользу этой теории.

Одним из доказательств визита пришельцев считаются древние индийские тексты. В дошедших до нас текстах на санскрите, возраст которых оценивается в несколько тысяч лет, некоторые исследователи усматривают описание инопланетной техники. В текстах повествуется о летающих колесницах и домах, способных переносить людей по воздуху. Некоторые устройства невелики, ими может управлять один человек, другие же огромны, величиной с дом в несколько этажей. Есть в текстах и раздел, где описывается управление летающими колесницами и разъясняется, как обезвредить подобные устройства врага. Любопытно, что в текстах присутствует и описание процесса отрыва летающих устройств от земли: это якобы происходило с испусканием огня и дыма. Описания действительно схожи с описанием космических кораблей. Но как могли писать об этом древние люди? Специалисты не могут дать однозначного ответа.

Смотрите ролик и узнайте о других доказательствах того, что в древности на планету могли прилетать представители внеземных цивилизаций.