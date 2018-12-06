Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Женщина пошла за капустой и получила тысячи долларов
Женщина пошла за капустой и получила тысячи долларов

Какие есть теории об инопланетных цивилизациях 

Рамблер 27 минут назад
Существуют ли инопланетные цивилизации? Были ли на нашей планете пришельцы? Почему инопланетяне не контактируют с нами? Эти вопросы задаёт себе время от времени почти каждый человек. В середине прошлого века появилась теория, гласящая, что в древности инопланетяне побывали на Земле и оставили следы пребывания. Сторонники этой теории уверены, что пришельцы способствовали развитию технологий на Земле, появлению новых религий и даже цивилизаций. Конечно, поверить в такое сложно, однако любители загадок приводят доказательства, свидетельствующие в пользу этой теории.
Одним из доказательств визита пришельцев считаются древние индийские тексты. В дошедших до нас текстах на санскрите, возраст которых оценивается в несколько тысяч лет, некоторые исследователи усматривают описание инопланетной техники. В текстах повествуется о летающих колесницах и домах, способных переносить людей по воздуху. Некоторые устройства невелики, ими может управлять один человек, другие же огромны, величиной с дом в несколько этажей. Есть в текстах и раздел, где описывается управление летающими колесницами и разъясняется, как обезвредить подобные устройства врага. Любопытно, что в текстах присутствует и описание процесса отрыва летающих устройств от земли: это якобы происходило с испусканием огня и дыма. Описания действительно схожи с описанием космических кораблей. Но как могли писать об этом древние люди? Специалисты не могут дать однозначного ответа.
Смотрите ролик и узнайте о других доказательствах того, что в древности на планету могли прилетать представители внеземных цивилизаций.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему российский паспорт красного цвета2
Какие фамилии произошли от имени Иуды
Неизвестные факты о князе Святославе
Названы лучшие рестораны мира
Названы самые высокооплачиваемые музыканты года1
Видео
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
10:27
Почему американцы боялись СССР
Истории
13:00
Какие есть теории об инопланетных цивилизациях
Истории Безумный мир
03:30
Вещи, предназначения которых многие не знают
Вещи
13:22
Могла ли выжить Жанна Д’Арк
Люди Истории
11:53
Загадочные события, случившиеся 11 сентября 2001
Безумный мир Истории
03:10
Выжила в авиакатастрофе и получила 75 рублей
Люди
00:30
Как выглядит самое страшное место Греции
Места
00:36
Правда ли в СССР делали мыло из собак
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение