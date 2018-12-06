6 Мифов о космосе, в которые нужно перестать верить

Давайте развенчаем мифы о космосе, навязанные нам массовой культурой и голливудскими фильмами.

Люди взрываются в космосе

Мы привыкли считать, что если вдруг мы окажемся в открытом космосе — нас мгновенно разорвет на тысячу частей. Отчасти это верно — открытый космос без должной экипировки определенно вас убьет, но не мгновенно и не выворачивая наизнанку. В открытом космосе человек может прожить примерно минуту. Да, это будет отвратительная минута — вам грозит смерть от удушья и недостатка кислорода. Но никакого фонтана из внутренних органов — все не так эпично.

Солнце — большой желтый огненный шар

Вспомним уроки химии — горение — это химическая реакция. Жар, выделяемый солнцем, — результат ядерной реакции, так что солнце светится, а не горит. А еще оно не желтое — таким оно нам кажется из-за нашей атмосферы. Настоящий цвет солнца — белый. Спросите об этом у любого знакомого астронавта.

Звук в космосе

Эпичные взрывы, крики и скрежет металла — так нам представляется битва космических кораблей. К сожалению, это не так. В космосе нет атмосферы, а значит, нет звука. Это не значит, что звук есть только на Земле — на Марсе, например, вы тоже услышите звук, но он будет сильно отличаться от привычного нам.

Венера и Земля — близнецы

Когда-то давно, в энциклопедиях писали, что Земля и Венера — идентичные планеты. Эта идея появилось из-за плотной атмосферы Венеры. Мы не могли узнать, как в точности она выглядит. С развитием технологий мы получили снимки Венеры вблизи. И нет — она совсем не похожа не Землю — она очень холодная и не дружелюбная.

У Луны есть темная сторона

Спасибо Голливуду — половина населения мира верит, что у Луны есть таинственная темная сторона. Луна синхронно вращается с Землей, а это значит, что одна и та же сторона обращена в нашу сторону, а не в сторону Солнца. Все стороны Луны постоянно получают солнечный свет в различных точках.

Пролететь через пояс астероидов нельзя

Тут тоже виноват кинематограф. Вообще, веселые киношники любят изменять размеры реальных объектов. На самом деле, расстояние между астероидами просто огромное. Чтобы задеть один из них, нужно быть очень неудачливым. А таких в космос не берут. С Земли через пояс астероидов было отправлено 11 зондов — как вы, возможно, знаете, без аварий. Китайская стена видна из космоса

Нет, это не так. Некоторые большие объекты действительно можно увидеть из космоса, но Великая Китайская стена не в их числе. Все потому, что она сливается с местностью и повторяет ее рельеф. Астронавты очень долго пытались разглядеть ее из космоса — но это очень и очень сложно.