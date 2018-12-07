Как Дантес был виноват в смерти своей дочери

Как известно, Жорж Дантес, убивший на дуэли Пушкина, был женат на сестре жены поэта Натальи Гончаровой , Екатерине. В этом браке родилось четверо детей. Судьба одной из дочерей, Леони-Шарлотты, была загадочной и трагической. Ряд историков и многие современники этой женщины считали, что в ее ранней смерти и страшной болезни виноват ее отец.

Умная, грамотная и хорошо образованная девушка, Леони, имея все к тому возможности, не интересовалась светской жизнью и развлечениями. Ее привлекали наука и искусство. Так, она самостоятельно, на дому, прошла весь курс Политехнической школы. И, по отзывам преподавателей-профессоров, была одной из первых учениц, отлично разбираясь в природе явлений и веществ. Другой ее страстью был русский язык и русская литература. Удивительно, но живя в столице Франции, воспитываясь во французской семье, на французском языке и в традициях этой страны, она была русской «до мозга гостей» по мнению ее собственного брата, Луи-Жозефа.

С огромной страстью она стала изучать русскую литературу. Пушкин стал ее любимым поэтом и писателем. Больше всего на свете она любила его произведения, и многие из них знала наизусть. У нее в комнате было несколько портретов великого поэта, к которым она относилась с тем трепетом и почитанием, с каким относятся к иконам. Ее великую любовь и заинтересованность отмечал и основатель первого в мире музея Пушкина (музей находился в собственной квартире создателя, в Париже) Александр Онегин, лично встречавшийся с Шарлоттой. Узнав, что именно ее отец убил ее кумира, Леони не смогла ему этого простить. Как в ссоре она крикнула ему «Убийца!»

Дантес как мог избегал встреч с дочерью, ему было неприятно входить в ее комнату, где висели портреты, напоминающие ему ту злополучную дуэль и самого Пушкина. Он пытался ей объяснить, что и сам рисковал жизнью, и мог быть убит, но все было тщетно. Шарлотта не простила отца, и ее психическое здоровье пошатнулось. Она умерла в возрасте 48 лет в психиатрической клинике. Есть мнение, что именно отец, используя свои связи, «заточил» дочь в клинику, объявив ее сумасшедшей. Условия психиатрических больниц и методы лечения в 19 веке были далеки от идеальных…

Дантес, в отличие от младшей дочери, прожил долгую и богатую жизнь, был французским сенатором, и умер, окруженный внуками, в почтенном 83-летнем возрасте, пережив Шарлотту, так и не познавшую в жизни ни семейной теплоты, ни счастья…