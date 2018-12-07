При каких правителях в России жилось лучше всего

Понятие «богатство» не имеет одного измерения. Государство может прирасти территориями, но достатка у её населения не прибавится. Даже может, напротив, расточиться в войнах. И, наоборот, спокойные периоды и разумно проведённые реформы способствуют гражданскому благополучию и преуспеянию.

Территориальные приращения

Если считать увеличение пространств России одним из показателей её обогащения, то здесь следующие правители выделяются больше всех. Прежде всего, нужно назвать великого князя Ивана III Великого (1462-1505), собственно, и создавшего государство Российское. В его правление оно увеличилось по площади в шесть-семь раз, включив огромные северные земли Великого Новгорода. Да и материальные ресурсы Московского государства при нём возросли едва ли не вдвое, так как в том же Новгороде жило больше народу, чем в Москве, и, благодаря торговле с Западом, намного больше оседало богатств. При его внуке, царе Иване IV Грозном (1533-1584) Россия увеличилась по территории где-то на треть, а по населению — так и вдвое, включив всё Поволжье, Предуралье и часть Западной Сибири. Михаил I Романов (1613-1645) совершил присоединение Сибири к России вплоть до берегов Тихого океана. По территориальным масштабам это было рекордное в истории России приобретение. Его сын Алексей Михайлович (1645-1676) включил в состав Российского государства богатые земли Левобережной Украины. На западном направлении его превзошла Екатерина II (1762-1796), присоединившая к России Белоруссию, почти всю Украину, завершившая присоединение Прибалтики. Кроме того, при ней было положено начало Русской Америке. В XIX веке самая значительная экспансия России произошла при Александре II (1855-1881). Хотя этот царь и продал Аляску, но эта вынужденная уступка была компенсирована завоеванием всей Средней Азии и присоединением к России Приамурья и дальневосточного Приморья. Хозяйственная ценность этих территорий стояла несравненно выше Аляски.

Рост народного благосостояния

Далеко не всегда внешний рост Российского государства совпадал с его успешным внутренним развитием. Немногим государям удавалось совместить эти два момента. Среди них, опять же, на первое место можно поставить Ивана Великого. Хотя у нас нет экономической статистики для столь удалённого периода, великолепное каменное зодчество Московского Кремля, создание большого войска, пушечное и монетное дело, летописание и прочие успехи культуры говорят о том, что государство могло сосредоточить в своих руках большие средства. В то же время, за исключением отдельных мест (вроде Новгорода), нет явных данных об упадке хозяйства. Иван Грозный, Алексей Михайлович, Пётр Великий, императрицы XVIII века сильно истощили казну. Есть много данных об упадке благосостояния в эти периоды. Многочисленные войны, непродуманные преобразования, фаворитизм и коррупция подрывали экономику страны. Напротив, относительно благоприятными были недолгие спокойные периоды без больших войн и потрясений в самом конце XVI века, при царе Фёдоре Ивановиче и его фаворите Борисе Годунове (когда же Годунов сам стал царём, относительное процветание, напротив, закончилось), и в самом конце XVII века, перед началом петровских реформ. Вообще, по-видимому, лучше всего способствуют развитию России те правители, которые не вмешиваются радикально в её жизнь и предоставляют делам идти своих чередом. Это правило подтверждается и царствованием Александра II. Хотя его реформы, названные «Великими», и были необходимыми, но в его время они ещё не успели дать экономического эффекта. Благосостояние страны в целом даже снизилось. Новые колонии в Средней Азии и на Дальнем Востоке приносили России больше убытков, чем прибыли.

Последние императоры

Не подлежит сомнению рост благосостояния всех слоёв российского общества, притом весьма бурный, в царствование двух последних императоров — Александра III (1881-1894) и Николая II (1894-1917). Основой экономического развития России при Александре III стала проводившаяся им политика протекционизма, направленная на поощрение отечественной промышленности. По темпам роста промышленного производства Россия выходит на первое место в мире. Государственные железные дороги (по строительству которых Россия также становится мировым лидером), благодаря деятельности министра путей сообщений, позднее — министра финансов, Сергея Витте, начинают приносить прибыль. В 1890-е гг. промышленное производство растёт на 7,6% в год. Важным моментом начала царствования Николая II стало проведение антиинфляционной финансовой реформы. Государственный бюджет достигает устойчивого профицита. Государственный доход увеличивается с 1,8 млрд до 3,4 млрд рублей в год с 1900 по 1913 год. Валовый национальный продукт в 1895-1916 гг. вырос с 1,5 млрд до 6,5 млрд рублей. Годовой промышленный рост в 1906-1913 гг. составляет 6%, но всё равно остаётся самым высоким в мире. Размер налогов, падавших в среднем на одного жителя, был в 4,7 раза ниже, чем в Великобритании. Ещё Александр III отменил архаичную подушную подать, а при Николае II Россия вплотную подошла к введению подоходного налога, но не успела это осуществить из-за революции. О росте благосостояния населения наглядно свидетельствует увеличение в 1894-1908 гг. в 3,7 раза количества вкладчиков государственных сберегательных касс и общей суммы вкладов. По сравнению с западными странами Россия была ещё отсталой страной по уровню жизни. Среднедушевой доход был в 2,7 раза ниже, чем в Германии, в 4,5 раза ниже, чем в Англии, в 6,5 раза ниже, чем в США. Поэтому, например, налоговое бремя, бывшее в России, как указывалось, ниже, чем в Англии, ощущалось населением обеих стран одинаково. Также примерно одинаково падали на население России и европейский стран платежи по внешнему государственному долгу, который в России сильно вырос за годы царствования Николая II. В год Россия платила по долгам до 19% бюджета, что было как у Англии и меньше, чем у Франции, но на экономике страны сказывалось сильнее. Тем не менее, налицо было значительное покрытие экономического отставания России от развитых стран. Любой экономический рост имеет свои издержки. Социологи давно указывают, что в такие периоды растёт, по сравнению с периодами застоя и регресса, число недовольных, так как доходы и уровень жизни у большинства растут медленнее, чем у некоторых.