Тест: хорошо ли вы знаете химию

Химия — один из тех школьных предметов, который действительно нужно любить, чтобы понимать.

Специалисты считают, что школьный курс далек от совершенства и не всегда логичен, а ученики зачастую относятся к этим урокам по остаточному принципу "зачем мне эта химия, если я собираюсь стать филологом?".

Однако именно химия поможет нам прочитать состав стирального порошка и понять, подходит ли он аллергикам, расшифровать мелкие буквы на упаковке крема и решить для себя вопрос о пользе и вреде непрожаренного мяса.

Мы уже не говорим о том, что знания в области химии позволяют ставить веселые опыты, которые развеселят не только детей, но и многих взрослых.

Предлагаем вам пройти тест и проверить на крепость свою любовь к предмету. Хорошо ли вы помните, что проходили на уроках в школе?