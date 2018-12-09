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Тест: хорошо ли вы знаете химию 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из сериала "Во все тяжкие"
Химия — один из тех школьных предметов, который действительно нужно любить, чтобы понимать.
Специалисты считают, что школьный курс далек от совершенства и не всегда логичен, а ученики зачастую относятся к этим урокам по остаточному принципу "зачем мне эта химия, если я собираюсь стать филологом?".
Однако именно химия поможет нам прочитать состав стирального порошка и понять, подходит ли он аллергикам, расшифровать мелкие буквы на упаковке крема и решить для себя вопрос о пользе и вреде непрожаренного мяса.
Мы уже не говорим о том, что знания в области химии позволяют ставить веселые опыты, которые развеселят не только детей, но и многих взрослых.
Предлагаем вам пройти тест и проверить на крепость свою любовь к предмету. Хорошо ли вы помните, что проходили на уроках в школе?
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