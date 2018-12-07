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Интригующие загадки Древнего Египта 

Рамблер 2 часа назад
История Древнего Египта — одна из самых интригующих страниц в летописи цивилизации. Несмотря на то, что учёные уже почти два века ведут раскопки на плато Гиза и изучают пирамиды, пока ещё у них больше вопросов, чем ответов. Сделанные находки порождают всё новые и новые загадки, которые специалисты так хотят разгадать.
Проводя исследования в древнем городе Дендера в храме специалисты обнаружили любопытный барельеф: змея, вылетающая из цветка лотоса, и попадающая в огромную область, походящую на бутыль, которую поддерживают сферу несколько человек. Внешне рисунок напоминает газоразрядный светильник. Правда, изобрели их лишь в девятнадцатом веке, так что остаётся загадкой, как египтяне узнали о приборе. Интересно и то, что помещение, где находится барельеф, — единственное во всём храме, где не использовались светильники того времени. По копоти на стенах учёные определили, что все остальные комнаты освещались привычными египтянам светильниками, но как же тогда они ориентировались в этой тайной комнате в темноте? Можно предположить, что в этом помещении изначально не предполагалось освещения, но тогда возникает другой вопрос: зачем стены украшены барельефами, если их никто не сможет увидеть? Некоторые исследователи уверены, что рисунок на стене — это настоящая инструкция по применению газоразрядной лампы, секрет конструкции которой египтянам был известен.
Почему умер Тутанхамон? Как исчезла царица Нефертити? Что находится в тайных комнатах пирамида Хеопса? Ответы на эти и другие вопросы попытайтесь найти в видео.
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