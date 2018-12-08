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Почему в Windows нельзя создать папку «con» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: pixabay.com
В интернете ходит байка о том, почему в операционной системе Windows нельзя создать папку с именем "Con". Вроде бы сам великий и ужасный Билл Гейтс запретил это слово, так как в детстве именно так дразнили его в школе, а роковое слово означало "ботаник".
Но как это часто бывает, красивая легенда не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле, в списке невозможных названий есть не только "con", но и другие слова, например, prn или nul. Это связано с наследием операционной системы MS-DOS, где была необходимость в уникальных именах файлов стандартных устройств. Поэтому некоторые из них были навечно зарезервированы. И пресловутый con является сокращением от слова console.
В Windows этот механизм сохранился для лучшей совместимости с ранними приложениями.
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