Почему в Windows нельзя создать папку «con»

В интернете ходит байка о том, почему в операционной системе Windows нельзя создать папку с именем "Con". Вроде бы сам великий и ужасный Билл Гейтс запретил это слово, так как в детстве именно так дразнили его в школе, а роковое слово означало "ботаник".

Но как это часто бывает, красивая легенда не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле, в списке невозможных названий есть не только "con", но и другие слова, например, prn или nul. Это связано с наследием операционной системы MS-DOS, где была необходимость в уникальных именах файлов стандартных устройств. Поэтому некоторые из них были навечно зарезервированы. И пресловутый con является сокращением от слова console.

В Windows этот механизм сохранился для лучшей совместимости с ранними приложениями.