Волчий холод: приметы 8 декабря

Этот день в народе называли Клим Холодный и не зря. Считалось, что святой Климент приводит с собой суровые морозы, поэтому говорили, что "на Клима зима клин клином вышибает".

С этим днем также было связано несколько примет и обычаев. Любую работу полагалось начинать натощак. Мужчины в это время обычно продолжали молотьбу в ригах, а женщины садились прясть у окна, так как от снега в избе становилось светлее.

Покидать дом без особой необходимости не стоило. Наши предки верили, что в этот день голодные хищники вплотную подходят к деревне в поисках любой добычи. Особенно это касалось того, кто был рожден 8 декабря. Считалось, что именно на Клима Холодного волки нанесут визит имениннику.

Кроме того, люди были убеждены, что в этот день по полям носятся трескуны, духи зимы, опасные для людей. Именно с ними связывали смерть от обморожения.

Что касается погодных примет, то снегопад предвещал сырое лето, а обильный иней — хороший урожай. А вот если петухи просыпались раньше обычного, то нужно было ожидать оттепели.