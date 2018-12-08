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Волчий холод: приметы 8 декабря 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Этот день в народе называли Клим Холодный и не зря. Считалось, что святой Климент приводит с собой суровые морозы, поэтому говорили, что "на Клима зима клин клином вышибает".
С этим днем также было связано несколько примет и обычаев. Любую работу полагалось начинать натощак. Мужчины в это время обычно продолжали молотьбу в ригах, а женщины садились прясть у окна, так как от снега в избе становилось светлее.
Покидать дом без особой необходимости не стоило. Наши предки верили, что в этот день голодные хищники вплотную подходят к деревне в поисках любой добычи. Особенно это касалось того, кто был рожден 8 декабря. Считалось, что именно на Клима Холодного волки нанесут визит имениннику.
Кроме того, люди были убеждены, что в этот день по полям носятся трескуны, духи зимы, опасные для людей. Именно с ними связывали смерть от обморожения.
Что касается погодных примет, то снегопад предвещал сырое лето, а обильный иней — хороший урожай. А вот если петухи просыпались раньше обычного, то нужно было ожидать оттепели.
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