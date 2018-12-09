Кто она — современная Баба Яга

Ведьма, пришелец, хозяйка леса. Кто она — Баба-Яга? Этот персонаж славянской мифологии один из самых противоречивых. Однажды разыскать Бабу-Ягу решил английский путешественник Джильс Флетчер . В 1588 году он услышал о «золотой яге-бабе» и отправился за разгадкой в Пермский край, но там его ждало разочарование. Так он и написал в книге «о государстве русском» — все это «пустая басня». Выдумка или нет, но старухой с магической силой и по сей день пугают детей. Как выглядит современная Баба-Яга, на чем теперь передвигается и причем здесь Октябрьская революция? Ответы у корреспондента телеканала «МИР 24» Валентины Бекшаевой.

Вроде классическая старуха — в ступе с метлой, но еще и с пропеллером. Современная Баба-Яга все чаще предстает в непривычных образах — далеко не сказочных. В мультфильме «Баба-Яга начало» рассказывают, что старушка-отшельница не всегда была злой. В детстве Ядвига дружила со зверьем и лечила всех целебными отварами.

Нарядили сказочного персонажа в кожаный жилет с черепом, обули в кроссовки, а вместо ступы с метлой, вручили самокат. И отправили помогать Ивану Царевичу, а заодно и свою личную жизнь строить.

«Я решила, что она должна быть красивой, смелой, характерной», — сказала актриса Кристина Грубник

«Это была молодая девушка — красивая, очень нежная. Ягиня ее звали Незабвенная, потому что она спасала детей, которые оставались без родителей», — добавила режиссер Екатерина Королева

Если в сказках и мультфильмах Баба-Яга встречается повсеместно, то в изобразительном искусстве найти ее нелегко. Исключение — картина живописца Виктора Васнецова 1917 года. Художник изобразил костлявую старуху, которая украла мальчика и готова смести все с лица земли. Вдали красный месяц и мрачный филин. Некоторые исследователи творчества Васнецова видят в этом образе Бабы-Яги связь с Октябрьской революцией — ворвалась так же неожиданно, забрала тысячи жизней. Еще и в красной юбке.

Сегодня существует множество исследований происхождения сказочной старухи. По одной из версий, Баба-Яга пришелец-гуманоид, а ее корабль — та самая избушка на курьих ножках. Другие считают ее каннибалом — так она изучала человеческий вид. Согласно мифологии, старушка — «ползучая» из мира мертвых: корень «яг» в диалектах обозначал «змею». Да и костяная нога явно отсылка к иному миру. Нечто вечное, на грани жизни и смерти.

Но кем бы ни была Баба-Яга — духом, травницей или пришельцем — детей она больше не ворует — эволюция образа.