Какая затея Сталина могла расколоть Россию

Сто лет назад бывшая Российская империя была объявлена федерацией. Но создание внутри нее национальных республик, сохранившихся до наших дней, было вынужденным и сиюминутным решением большевиков ради сохранения своей власти. Зачем Сталин хотел объединить башкир и татар в одну автономию и чем эта идея была опасна для нашей страны? Почему будущий «вождь народов» лично возил на мотоцикле по Москве башкирского лидера, мечтавшего о единой республике с киргизами и сбежавшего потом к басмачам и туркам? Почему сто лет назад татары доминировали в тюркском мире? Как башкиры переломили ход Гражданский войны в России и чем их потом отблагодарили московские коммунисты? Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Тамара Красовицкая.

«Лента.ру»: Это правда, что проект советской татаро-башкирской автономии в марте 1918 года был попыткой московских большевиков перехватить инициативу у местных национальных деятелей? Те после краха монархии в 1917 году сразу заговорили либо о «возрождении Булгарского государства», либо о создании «штата Идель-Урал».

Красовицкая: Да, эту идею выдвинул Сталин, руководивший в то время Народным комиссариатом по делам национальностей. У него тогда было две задачи. Во-первых, Сталин должен был переманить на сторону большевиков бывших делегатов Учредительного собрания, представлявших там многочисленные народы бывшей Российской империи. Во-вторых, разными посулами и уговорами он стремился обеспечить лояльность национальных элит, которые в ту пору к советской власти относились если не откровенно враждебно, то явно настороженно.

Весной 1918 года положение у большевиков было еще очень шатким. Среднее Поволжье и Урал они контролировали слабо. Во многом поэтому Сталин и придумал создать Татаро-Башкирскую Советскую Республику. Но в итоге эта затея так и не осуществилась.

Почему?

Потому что в мае 1918 года восстал Чехословацкий корпус, а в июне в Самаре началось формирование Народной армии Комуча. Теперь большевикам было уже не до татаро-башкирской автономии. К тому же Сталин в свойственной ему манере начал интриговать и хитрить. Мало того что татарам и башкирам он давал взаимоисключающие обязательства, так еще их и не выполнял.

Хотя нужно отметить, что лавировать между ними ему было очень сложно, да и сами башкирские и особенно татарские национальные лидеры еще не воспринимали всерьез ни Сталина, ни Ленина. Большевиков они поначалу считали случайными людьми, временно узурпировавшими власть. Помимо всего этого, оставались противоречия между татарскими и башкирскими элитами. Быстро выяснилось, что в руководящих органах новой автономии преимущество будет у татар. Впрочем, это было вполне очевидно.

Почему? У татар было численное превосходство?

Да, но не только поэтому. У них был больше ресурсов, да и в культурном отношении татары-земледельцы на тот момент опережали башкир, сохранявших полукочевой уклад жизни. В этом смысле в начале XX века татары доминировали во всем тюркском мире. Например, в Средней Азии учили по татарским учебникам, в мечетях вели службы татарские муллы, да и татарский язык имел широкое распространение. Татарская культурная экспансия была впечатляющей.

То есть тогда татарская элита претендовала на лидерство в тюркском мире, пытаясь создать «Турцию на Волге»?

Да, и в то время татары практически на равных конкурировали с турками.

Современный казанский историк и публицист Рафаэль Мухаметдинов писал, что татарская элита «стремилась сформировать большую тюрко-татарскую нацию, в составе которой должны были быть и башкиры. Башкирская же элита ставила во главу угла сохранение своей башкирской идентичности и создание башкирской нации, она боялась растворения башкир внутри тюрко-татарской нации». Вы согласны с его мнением?

Согласна. Конфликты и ссоры между татарами и башкирами были неизбежны. Они начались еще до Сталина и советской власти, когда летом 1917 года делегаты II Всероссийского мусульманского съезда разделились на так называемых территориалистов и федералистов.

Татары пытались доминировать, опираясь на свои мощные культурные ресурсы. Башкиры в то время не могли с ними тягаться, поэтому стремились обособиться от родственного, но все-таки другого народа. Это похоже на взаимоотношения украинцев с русскими, пытающихся обозначить национально-культурное отчуждение, — вот у вас есть Пушкин, а у нас Шевченко.

Это правда, что одним из главных противников идеи Татаро-Башкирской АССР был руководитель Уфимской губернии Борис Эльцин?

Эльцин был типичным большевистским деятелем того времени. Сначала он устанавливал советскую власть в Екатеринбурге, потом — в Уфе. Идея национально-территориальных автономий ему не нравилась по вполне прозаической причине — он считал ее покушением на свою власть в регионе. И небезосновательно: в 1922 году решением Москвы Уфимскую губернию упразднили, а почти всю ее территорию передали Башкирской АССР.

Часто пишут, что Эльцин был ставленником Троцкого.

Это не так. Троцкий в то время разъезжал на своем знаменитом бронепоезде по всем фронтам, где складывалась опасная для большевиков ситуация. Поэтому неудивительно, что ему часто приходилось работать в тесном контакте с Эльциным.

Известно, что уже тогда Сталин конфликтовал с Троцким. Мог ли этот фактор повлиять на его отношение к Эльцину, тем более что тот возражал против сталинского проекта татаро-башкирской автономии?

Сейчас уже трудно сказать, какие у них тогда были отношения. Но в 1929 году Сталин приказал арестовать Эльцина, а в 1937 году — расстрелять.

Татары и башкиры жили вперемешку или раздельно?

Везде было по-разному, но скорее рядом, чем вместе. К тому же многие башкиры, как я уже говорила, вели полукочевой образ жизни.

А русские?

Русские жили повсюду. Все города региона в то время были абсолютно русскими. Только в Казани ситуация немного отличалась — в начале XX века татары составляли чуть более 20 процентов ее населения.

Почему тогда первым народом в Советской Федеративной России, получившим свою автономию, стали именно башкиры? Причем это случилось в марте 1919 года, после долгих переговоров и заключения специального договора, который от РСФСР подписывал Сталин.

Это было ситуативное и во многом вынужденное решение московских большевиков, чье положение в то время становилось совсем отчаянным. В марте 1919 года началось наступление армии Колчака к Волге, и основные боевые действия развернулись на тех территориях, где жили башкиры. Их лидер Ахмет-Заки Валидов с Колчаком договориться не сумел, поэтому башкирские деятели предпочли союз с коммунистической Москвой, предлагавшей башкирскую автономию.

Но не все башкирские элиты были от этого в восторге. Против подписания этого договора выступали и многие видные большевики — Бухарин, Пятаков, Дзержинский и другие левые коммунисты. Они были убежденными унитаристами и противниками идеи федерации, тем более с какими-то национально-территориальными автономиями. Ленину с трудом удалось сломить их сопротивление на VIII съезде РКП (б), потому что он понимал —иначе большевики просто потеряют власть.

Образование Башкирской Советской Республики стало прецедентом. Позже Москве пришлось предоставить автономию татарам и многим другим нерусским народам России. Но, в отличие от случая с башкирами, отныне она всегда делала это на своих условиях. Кстати, башкирские воинские части очень помогли большевикам осенью 1919 года остановить наступление генерала Юденича на Петроград.

Почему председатель Башревкома Ахмет-Заки Валидов в следующем году сбежал от большевиков и примкнул к басмачам Средней Азии?

Потому что Москва в одностороннем порядке нарушила условия договора с башкирами. В мае 1920 года, когда Колчак и Деникин уже были разгромлены, совместным постановлением ВЦИК и Совнаркома права и полномочия башкирской автономии были существенно урезаны.

После бегства Валидов написал в Москву Ленину: «Кто же Вам будет верить после того, как Соглашение, подписанное 20 марта 1919 года Вами, Сталиным, мною и моими товарищами, спустя четырнадцать месяцев было перечеркнуто Постановлением от 19 мая 1920 года, подписанным лишь Вами и Сталиным? … Я, встретив Вас, выразил свой протест. Вы же тогда Соглашение, принятое 20 марта 1919 года, соизволили назвать „клочком бумаги“. Разница между Вашими словами о вручении нациям их неотъемлемых прав в их собственные руки, … и проводимой Вами сейчас политикой настолько велика, что это удивляет».

Получается, московские большевики просто использовали башкирских лидеров в своих целях?

Большевики потому и победили в Гражданской войне, что ни перед чем не останавливались. Но в данном случае их логика вполне понятна — они стремились унифицировать процесс. Ситуация, когда Башкирская АССР имела больше прав и полномочий, чем, например, соседняя Татарская АССР, для Москвы была потенциально опасной и потому неприемлемой.

Но в марте 1919 года, когда Валидов приехал в столицу для подписания договора, Сталин его долго и любезно обхаживал. Валидов потом оставил об этом любопытные свидетельства.

Например?

Сталин предложил ему окончательно решить вопрос о русских переселенцах, эвакуированных на Южный Урал в годы Первой мировой войны. Валидов требовал, чтобы на будущих выборах эти люди не имели права голоса. Сталин во время конфиденциального разговора с ним дал «дельный совет»: «Уберите их, и дело с концом». Если верить Валидову, тот ответил так: «Иосиф Виссарионович, этих людей не то чтобы убить — да если у них кровь из носа пойдет, все эти уфимские и оренбургские эльцины завопят, что башкиры режут христиан!»

Еще Валидов вспоминал, как Сталин иногда возил его в своем мотоцикле с коляской, который то и дело застревал на московских улицах, утопающих в снегу. Валидов писал: «Кивая на тающие сугробы, Сталин, как бы подтрунивая над собой, сказал: „Наши советские горы“».

Это правда, что еще одной причиной бегства Валидова стал отказ Москвы от его планов по созданию Башкиро-Киргизской республики со столицей в Оренбурге?

Как известно, киргизами тогда называли казахов. У Валидова действительно была такая идея, он ее предложил Ленину в декабре 1919 года. По сути это была советская вариация проекта «штата Идель-Урал», но по настоянию Сталина эту инициативу в Москве отвергли.

Почему Сталин выступил против проекта Валидова, если совсем недавно они вместе катались на мотоцикле по московским улицам?

Видимо, у них так и не сложились личные отношения. Уже после бегства Валидова к басмачам Сталин признавал, что он «человек незаурядный, сильный, с характером, с волей, человек практики». Но Сталин не мог работать с людьми подобного нрава — он предпочитал бесцветных и беспринципных холуев.

Имело ли какое-либо отношение ко всем этим событиям Вилочное восстание против большевиков, вспыхнувшее в Среднем Поволжье и на Южном Урале весной 1920 года?

Да, хотя Вилочное восстание было вызвано многими причинами. Это, например, продразверстка, особенно когда от татарских крестьян потребовали сдавать свинину. То, что мусульмане ее не употребляют, большевиков не смущало. Затем к Вилочному восстанию присоединились башкирские и русские крестьяне. Но советская власть утопила его в крови. Там творились жуткие вещи: карательные отряды Красной армии врывались в села и устраивали массовые расправы — мужчин расстреливали, а женщин насиловали.

Как большевики проводили границы между всеми этими новоявленными автономиями? Произвольно?

Нет, территориальное размежевание советская власть пыталась проводить добросовестно. Другое дело, что это не всегда получалось, и границы постоянно менялись в ту или иную сторону. Например, в современной Башкирии живет много татар, которых в республике почти столько же, что и представителей титульной нации.

Была и другая важная проблема — города. Невозможно руководить автономной республикой из аула или деревни, нужна городская инфраструктура. А города, как я уже говорила, все были целиком русскими. Но несмотря на это, их все равно присоединяли к этим автономиям и делали из них национальные столицы. Не могло же столичную функцию выполнять село Темясово, где изначально была провозглашена Башкирская АССР?

И так делали везде, это была осознанная национальная политика большевиков. Почитайте, что говорил Сталин на X съезде РКП (б) в марте 1921 года: «Недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская нация — выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская нация существует и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов … Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы». Так потом и случилось: если до революции Киев был абсолютно русским городом, то при советской власти стал украинским.

Была ли среди мусульманского населения Поволжья и Южного Урала проблема плавающей этничности, когда люди не могли определиться со своей национальностью? Иногда пишут, что тот же Валидов сначала считал себя татарином, и только потом стал называться башкиром.

Такая ситуация действительно существовала. Вполне допускаю, что и к Валидову это тоже относится. В этом нет ничего удивительного. В то время тюркоязычные народы Российской империи прежде всего считали себя мусульманами, все остальное было вторично. Окончательно процесс становления татарской и башкирской наций завершился уже при советской власти.

Я понимаю, что мы вступаем на нелюбимую для многих историков территорию сослагательного наклонения, но тем не менее. Как вы думаете, если бы проект дуалистического мусульманского государственного образования в Поволжье и на Южном Урале все-таки реализовался, он оказался бы жизнеспособным?

Думаю, что нет. К тому же и для самой Москвы проект татаро-башкирской автономии представлял потенциальную опасность.

Почему?

Потому что он включал в себя не только два крупнейших тюркоязычных этноса, живущих на территории от Волги до Урала. С конца XIX века этнокультурный ресурс играл важную роль в общественной модернизации многих стран. Это одна из важнейших причин крушения империй — Российской, Австро-Венгерской, Османской — и образования на их территориях национальных государств.

Переформатирование Российской империи в Российскую Федерацию — удачный ответ, который был найден. Но в Татаро-Башкирскую республику должны были бы войти вдобавок чуваши, мордва, удмурты, про которых Сталин не просто забыл, а пренебрег ими. В итоге появилось бы крупное национально-государственное образование, которое не только разрезало бы Россию пополам, но и могло стать источником нестабильности из-за разных этнокультурных планов и интересов.

Нестабильности?

Да, потому что главенствующую роль там бы играли татары, что могло порождать бесконечные внутренние конфликты и противоречия. Поэтому хорошо, что эта идея Сталина так и не осуществилась.

То есть это образование могла постигнуть судьба Чечено-Ингушской АССР, последствия болезненного раздела которой мы ощущаем до сих пор?

Да, и мы это видим не только на примере Чечни и Ингушетии. Очень напряженная межнациональная ситуация сейчас в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, не говоря уже о Дагестане.

Нынешняя Россия унаследовала от СССР сложную систему административно-территориального деления, когда, с одной стороны, есть области и края, а с другой — национальные республики. Как мы выяснили, их создание было ситуативным решением большевиков ради удержания власти. Но разве нет в этом фундаментального противоречия, когда формально наша страна считается федерацией с национальными автономиями, а фактически остается унитарным государством?

Конечно, это противоречие весьма опасно, и оно действительно досталось нам в наследство от большевиков и их своеобразной национальной политики. Они поначалу вообще грезили о мировой революции, поэтому Ленину, как и Сталину, не нравилось федеративное устройство России. Но оно стало для советской власти залогом выживания и инструментом своего укрепления. Ради этого пришлось перехватить лозунги разогнанного большевиками Учредительного собрания. Как известно, его последним постановлением стало провозглашение Российской Демократической Федеративной республики.

В результате, предлагая новую архитектуру российской государственности, Ленин поддержал идею национальной структуры федерализма вместо территориальной и одновременно выстраивал централизованную систему советских институтов власти. Однако это крайне противоречивые подходы, создающие массу трудностей системе управления, что проявляется до сих пор.

Современная Россия может изжить это противоречие, лежащее в фундаменте ее постсоветской государственности?

А как? Упразднить все национальные республики и перейти исключительно на территориальный принцип, как давно предлагает Жириновский?

Не получится?

Конечно нет. Как вы отберете государственность у народов, численность которых свыше миллиона? У народов, имеющих свою письменную традицию и национальную культуру, свои системы образования, высшую школу, науку? Тут уже ничего не поделать — если Москва хочет сохранить страну единой, то ей всегда придется с ними договариваться.