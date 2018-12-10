Как наказывалась женская измена в разные времена

Нельзя сказать, что в наше время измена поощряется и не вызывает бури эмоций, но то, что было с девушками тогда — страшно и ужасно.

Западная Европа

Если девушку уличат в измене, ее навсегда отправляли в монастырь или обезображивали: лишали губ, ушей или носа. Нередко неверных жен казнили или сжигали — считалось, что огонь очищает душу.

Рим

В Риме девушек, которые опустились до измены, выставляли на всеобщую продажу на рыночной площади. Позже им стали отрубать носы. Стоит отметить, что мужская измена никак не наказывалась.

Исламские государства

Согласно шариату, женщину, которая решилась пойти на измену, избивали камнями. До сих пор это продолжает существовать.

Россия

Цель наказания женской измены — опозорить девушку. Женщин привязывали к столбу на несколько дней, водили их голыми по улице. Любой прохожий мог кинуть в изменницу чем-то. Чем южнее был регион — тем суровее наказание, вплоть до избиений с летальным исходом.