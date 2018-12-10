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Как остановить поток навязчивых рекламных звонков 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Каждый, у кого есть телефон, регулярно сталкивается со звонками о ненужных услугах, акциях и навязчивых предложениях. Иногда вы сами даете согласие на получение информации, а в некоторых случаях можно пожаловаться.
Прежде всего, нужно понять, что НЕ является спамом.
Если вы заполнили анкету для оформления бонусной карты и указали там свой телефон — дальнейшие предложения не будут спамовыми, ведь вы сами дали согласие получать новостную рассылку.
То же самое с информацией от вашего банка и вашего мобильного оператора.
В первом случае следует заявить о желании отказаться от рассылки на сайте или в магазине. Если речь идет о банке, вы должны отменить согласие на обработку персональных данных, придя в отделение банка.
Но бывает, что спам присылают организации, которым вы не давали своих персональных данных. Тогда речь идет о нарушении закона «О рекламе».
Если на ваши просьбы отменить подписку телефон не убирают из списка, то нужно подойти к делу серьезнее: написать жалобу в Федеральную антимонопольную службу. За навязанную рекламу ее автору грозит штраф до 500 тыс. рублей.
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