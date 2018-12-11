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Названа самая популярная песня XX века 

Рамблер 2 часа назад
Композицию, которую прослушали на различных сервисах более полутора миллиарда раз назвали специалисты Universal Music Group.
Самой популярной песней прошлого века стала «Богемская рапсодия» легендарной группы «Queen».
Лидер коллектива, Фредди Меркьюри, написал композицию, отличающуюся необычной музыкальной формой, в 1975 году. Музыкант использовал в ней соединение четырех различных стилей: баллады, рока, оперы и а-капелла, которые плавно переходят друг в друга. На тот момент «Богемская рапсодия» была отмечена как самая дорогая запись.
Стоит также напомнить, что композиция трижды входила в Hot 100 по версии Billboard: в 1975, 1992 и 2018 годах.
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